Türk televizyon ve sinema dünyasında son yıllarda dikkat çeken isimlerden biri olan Hazal Çağlar, oyunculuk eğitimi, kamera önü disiplini ve doğal ekran enerjisiyle kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştır. Peki, Hazal Çağlar kimdir, kaç yaşında, nereli? Hazal Çağlar'ın sevgilisi kim? Hazal Çağlar'ın oynadığı dizi ve filmler haberimizde!

HAZAL ÇAĞLAR KİMDİR?

Hazal Çağlar, 9 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk kariyerini akademik temeller üzerine inşa eden Çağlar, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Sanatsal eğitiminin yanı sıra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde de eğitim alarak çok yönlü bir akademik geçmişe sahip olmuştur.

Profesyonel oyunculuk yolculuğuna başlamadan önce No 10 Studio'da temel oyunculuk eğitimi alan Hazal Çağlar, ardından kamera önü oyunculuğu üzerine yoğunlaşarak sektöre hazırlık sürecini tamamlamıştır. Bu eğitim süreci, onun doğal ama kontrollü oyunculuk stilinin temelini oluşturmuştur.

HAZAL ÇAĞLAR KAÇ YAŞINDA?

1995 doğumlu olan Hazal Çağlar, 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Genç yaşına rağmen televizyon, sinema ve sunuculuk alanlarında edindiği deneyim, onu kuşağının dikkat çeken kadın oyuncuları arasına taşımıştır.

HAZAL ÇAĞLA NERELİ?

Hazal Çağlar İstanbul doğumludur.

HAZAL ÇAĞLA'IN SEVGİLİSİ KİM?

Hazal Çağlar, milli futbolcu Samet Akaydın ile birlikteliğiyle de magazin ve spor dünyasının gündeminde yer almaktadır. Uzun süredir devam eden ilişkilerini göz önünde yaşamamayı tercih eden çift, nişanlanarak evlilik yolunda önemli bir adım atmıştır.

İkilinin kına gecesi, yakın çevreleri ve sevenlerinin katılımıyla gerçekleşmiş; bu özel gece sosyal medyada da geniş yankı uyandırmıştır. Hazal Çağlar ve Samet Akaydın'ın yakın zamanda dünyaevine girmesi beklenmektedir.

HAZAL ÇAĞLA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Hazal Çağlar'ın profesyonel oyunculuk kariyeri 2020 yılında başlamıştır. Aynı yıl hem sinema hem de televizyon projelerinde yer alarak dikkat çekici bir çıkış yapmıştır.

Gönül Dağı (2020 – …)

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizide "Asuman" karakterine hayat vermiştir. Bu rol, Hazal Çağlar'ın tanınırlığını artıran en önemli projelerden biri olmuştur.

Aile Hükümeti (2020)

Sinema filmiyle beyazperdede yer alan oyuncu, dramatik anlatım gerektiren bu yapımda performansıyla dikkat çekmiştir.

Bunların yanı sıra Hazal Çağlar, Burak Öksüzoğlu'nun "Konu Sen Olunca" adlı müzik klibinde rol almış; Galatasaray TV'de sunuculuk yaparak televizyonculuk deneyimini farklı bir alanda da pekiştirmiştir.