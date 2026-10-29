Hayden Panettiere kimdir, neden öldü? Polis Heroes yıldızının dosyasını kapattı

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Greenville Polis Departmanı, Hayden Panettiere'nin ölümüyle ilgili dosyayı 28 Ekim 2026'da kapattı. Polisin vardığı sonuç adli tabiplikle aynı: ölüm bir kaza.

Heroes ve Nashville dizilerinin oyuncusu, 16 Ağustos 2026'da Güney Karolina'nın Greenville kentinde geçici olarak kaldığı dairede hayatını kaybetmişti. Adli tabiplik kendi dosyasını eylülde kapatmış, polis ise dedektiflerin elindeki ipuçlarını tek tek kontrol ederek incelemeyi ekim sonuna kadar sürdürmüştü.

HAYDEN PANETTİERE NEDEN ÖLDÜ?

Hayden Panettiere, fentanil ve birden fazla reçeteli ilacın yol açtığı kazara aşırı doz nedeniyle öldü. Greenville County Adli Tabipliği'nin Eylül 2026'da açıkladığı toksikoloji sonuçlarında fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metokarbamol ve ketiyapin vardı. Otopside ölüme katkısı olabilecek bir travma izi bulunmadı.

Olay günü 911 hattına saat 13.51 sularında kalp durması geçiren bir kadın ihbarı geldi. Panettiere, Easley Bridge Yolu üzerindeki Judson Mill Lofts'taki dairede baygın bulundu. Saat 14.32'de hayatını kaybettiği açıklandı.

HAYDEN PANETTİERE KİMDİR?

Hayden Panettiere, kariyerine çocukken başlayan Amerikalı bir oyuncuydu. Dört yaşındayken One Life to Live pembe dizisinde rol aldı, 1998'de Pixar'ın A Bug's Life filminde Prenses Dot'u seslendirdi. Geniş kitleler onu 2006'da başlayan Heroes dizisindeki Claire Bennet rolüyle tanıdı.

Babası Skip Panettiere. Oyuncu olan küçük kardeşi Jansen Panettiere Şubat 2023'te hayatını kaybetmişti. Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko ile ilişkisinden bir kızı oldu; Panettiere 2018'de kızının velayetini Klitschko'ya bırakmıştı.

HAYDEN PANETTİERE KAÇ YAŞINDAYDI?

Hayden Panettiere öldüğünde 36 yaşındaydı. 21 Ağustos 1989 doğumlu oyuncu, 37. yaş gününe beş gün kala hayatını kaybetti.

HAYDEN PANETTİERE NERELİ?

Hayden Panettiere, New York eyaletinin Palisades kasabasında doğdu. Palisades, New York kentinin hemen dışında kalıyor.

HAYDEN PANETTİERE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Hayden Panettiere'nin en bilinen dizileri Heroes ve Nashville. Heroes'ta 2006-2010 yılları arasında Claire Bennet'i oynadı. Nashville'de ise country şarkıcısı Juliette Barnes'ı canlandırdı; bu rol ona iki Altın Küre adaylığı getirdi.

HAYDEN PANETTİERE HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Hayden Panettiere sinemada Remember the Titans, Raising Helen ve I Love You, Beth Cooper gibi filmlerde oynadı. Çığlık serisinde Kirby Reed karakterine iki kez döndü: önce 2011'de Scream 4'te, sonra 2023'te Scream VI'da.