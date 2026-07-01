Havai fişek satışı ve kullanımı yasak mı, cezası ne kadar, ne zamana kadar yasak?

İstanbul Valiliği, yaz aylarında artış gösteren orman yangını riskine karşı yeni bir tedbiri daha hayata geçirdi. Valilik tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin satış ve kullanımı belirli bir süre boyunca yasaklandı. Peki, havai fişek satışı ve kullanımı cezası ne kadar, ne zamana kadar yasak? Detaylar...

HAVAİ FİŞEK SATIŞI VE KULLANIMI YASAK MI?

İstanbul Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin satış ve kullanımı yasaklandı.

Valilik açıklamasında, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve buna bağlı olarak orman yangını riskinin artması nedeniyle ek tedbirlerin uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Alınan karar kapsamında yalnızca havai fişekler değil, işaret fişekleri, meşaleler ve benzeri patlayıcı-yanıcı özellik taşıyan ürünlerin de satış ve kullanımına geçici süreyle yasak getirildiği açıklandı.

Söz konusu uygulamanın, orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınan ilave tedbirler kapsamında yürürlüğe konulduğu ifade edildi.

HAVAİ FİŞEK SATIŞI VE KULLANIM NE ZAMANA KADAR YASAK?

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre yasak uygulaması 16 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 28 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek.

Valilik, belirlenen tarihler arasında İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin satış ve kullanımının yasak olduğunu duyurdu.

Kararın, yaz döneminde artış gösteren orman yangını riskine karşı mevcut önlemlere ek olarak alındığı belirtilirken, uygulamanın belirtilen tarihler boyunca geçerli olacağı bildirildi.

ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI DEVAM EDİYOR

İstanbul Valiliği, açıklamasında daha önce yürürlüğe alınan ormanlara giriş yasağını da hatırlattı.

Buna göre, 2026/1 sayılı karar kapsamında İstanbul'daki ormanlık alanlara girişler 8 Haziran 2026 ile 15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasak olmaya devam ediyor.

Valilik, yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte orman yangınlarının önlenmesi amacıyla uygulanan tedbirlerin sürdürüldüğünü belirtti.

Yapılan açıklamada, havai fişek ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelere yönelik yeni yasak kararının da bu kapsamda hayata geçirilen ilave önlemler arasında yer aldığı ifade edildi.

VALİLİKTEN VATANDAŞLARA UYARI

İstanbul Valiliği, alınan kararların orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirlerin bir parçası olduğunu bildirdi.

Açıklamada, yaz aylarında artan yangın riski nedeniyle uygulamaya alınan yasaklara vatandaşların uymalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Valilik tarafından duyurulan düzenlemeye göre, havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin satış ve kullanımı 16 Temmuz 2026 ile 28 Ekim 2026 tarihleri arasında yasak olacak. Ayrıca daha önce duyurulan karar doğrultusunda İstanbul'daki ormanlık alanlara giriş yasağı ise 15 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek.