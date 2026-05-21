Hatay sel SON DAKİKA! Hatay sel felaketinde kaç kişi öldü?

Hatay’da gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, özellikle Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde ciddi hasara neden oldu. Kent genelinde birçok mahallede su baskınları yaşanırken, bazı yollar çöktü, ulaşımda büyük aksamalar meydana geldi. Yağışın etkili olduğu bölgelerde ekipler tahliye, kurtarma ve temizlik çalışmalarını sürdürdü. Peki, Hatay sel felaketinde kaç kişi öldü? Detaylar...

Hatay’da etkili olan sağanak yağışın ardından en ağır tablo Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde ortaya çıktı. Gece boyunca etkisini sürdüren yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kent genelinde bazı yollar kullanılamaz hale gelirken, ulaşım büyük ölçüde aksadı.

Antakya’nın Hacı Ömer Alpagot Mahallesi’nde yamaçta bulunan bir ev, yoğun yağış sonrası yola doğru çöktü. Enkaz altında kalan 4 kişiden 3’ü ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Defne ilçesindeki Subaşı Köprüsü civarında ise üst geçidin çökmesi sonucu kontrolden çıkan bir araç dere yatağına düştü. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Defne ilçesi Değirmenyolu Mahallesi’nde mahsur kalan vatandaşlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları bölgeden tahliye edildi.

Öte yandan Antakya-Samandağ çevre yolu üzerindeki Karaçay Köprüsü’nün bir bölümünde çökme meydana geldi. Trafik akışı köprünün sağlam kalan kısmından kontrollü şekilde sağlandı.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok ana arter geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Bölgede temizlik ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

HATAY SEL FELAKETİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Hatay’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan olaylarda toplam 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer bölgede arama, kurtarma, tahliye ve yol açma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

SAMANDAĞ’DA EĞİTİME BİR GÜNLÜK ARA

Şiddetli yağışın etkili olduğu Samandağ ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. İlçede devam eden olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan sorunlar nedeniyle okulların tatil edildiği bildirildi.

Kent genelinde Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tahliye ve temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Özellikle su baskınlarının yaşandığı bölgelerde iş makineleriyle müdahaleler devam ediyor.

Yetkililer, vatandaşların riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu.