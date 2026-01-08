Hatay okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Hatay'da okul yok mu (HATAY VALİLİĞİ)?

Hatay'da 9 Ocak Cuma günü okulların tatil olup olmadığı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Hatay okullar tatil mi?", " Hatay Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları öne çıkarken, resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

HATAY HAVA DURUMU

Hatay'da Kuvvetli Sağanak Alarmı: Rüzgar 47 Kilometreye Kadar Çıkacak

Hatay'da Perşembe gününden itibaren yağışlı hava etkisini artıracak. Saatlik tahminlere göre öğle saatlerinde çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Perşembe akşamı ve gece boyunca aralıklarla devam edecek yağışlarla birlikte sıcaklık 7 dereceye kadar düşecek.

Cuma günü ise Hatay genelinde yağışların kuvvetlenmesi öngörülüyor. Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olurken, 09.00–15.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Günün en rüzgarlı saatlerinde rüzgarın saatte 47 kilometreye kadar çıkması beklenirken, sıcaklık 11 derece civarında seyredecek. Yüksek nem oranı nedeniyle gün boyunca olumsuz hava koşulları hissedilecek.

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminlerine göre 9 Ocak Cuma günü Hatay'da kuvvetli sağanak yağışlı hava etkili olacak. Cumartesi günü sağanak yağış sürerken, pazar günü yeniden kuvvetli yağış bekleniyor. Pazartesi ve salı günleri ise yağmurun aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 11 ila 15 derece arasında değişmesi öngörülüyor.

Yetkililer, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

HATAY OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.