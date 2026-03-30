Hatay okullar tatil mi, 31 Mart Salı Hatay'da okul yok mu (HATAY VALİLİĞİ)?

Hatay’da 31 Mart Salı günü okulların tatil olup olmadığı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları sonrası “Hatay okullar tatil mi?”, “Hatay Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?” soruları öne çıkarken, resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

HATAY HAVA DURUMU

Hatay’da 31 Mart Salı günü hava sıcaklıklarında ani değişimler yaşanıyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, öğleye doğru bazı ilçelerde kısa süreli yağmur ihtimali gözlemlendi. Yetkililer, özellikle kıyı kesimlerde rüzgarın saatte 30–40 km hızla eseceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Gündüz sıcaklıklarının 17–21 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Akşam saatlerine doğru ise yer yer bulutlanma artabilir ve özellikle yüksek kesimlerde hafif yağış görülebilir. Meteoroloji uzmanları, mevsim geçişlerinde ani hava değişikliklerinin sık yaşandığını belirterek, dışarı çıkacakların şemsiye ve rüzgar önleyici kıyafetlerle tedbirli olmasını öneriyor.

Bölge genelinde gece sıcaklıklarının 10 derece civarına düşmesi beklenirken, sis ve görüş mesafesinin azalabileceği alanlara dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

HATAY OKULLAR TATİL Mİ?

31 Mart Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.