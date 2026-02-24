Haberler

Hatay okullar tatil mi, 24 Şubat Salı Hatay'da okul yok mu (HATAY VALİLİĞİ)?

Güncelleme:
Hatay'da etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler "Hatay okullar tatil mi?", "24 Şubat Salı Hatay'da okul var mı?" sorularına yanıt ararken, gözler Hatay Valiliği'nden yapılacak olası açıklamalara çevrildi.

Hatay'da 24 Şubat Salı günü okulların tatil olup olmadığı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Hatay okullar tatil mi?", " Hatay Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları öne çıkarken, resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

HATAY HAVA DURUMU

Hatay genelinde bugün (24 Şubat) hava parçalı ve az bulutlu seyredecek. Meteorolojik değerlendirmelere göre gün boyunca yağış beklenmezken, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde yerel ve kısa süreli sağanak geçişleri görülebilir.

Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde 17–18 derece civarında, gece saatlerinde ise 8–10 derece aralığında olması öngörülüyor. Rüzgârın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uzmanlar, gün içinde açık hava faaliyetleri için olumsuz bir durum bulunmadığını belirtirken, akşam saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların olası kısa süreli yağışlara karşı tedbirli olmalarını öneriyor.

Hatay'da hafta ortasından itibaren ise bulutluluk artışıyla birlikte yer yer yağış ihtimalinin devam etmesi bekleniyor.

HATAY OKULLAR TATİL Mİ?

24 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
500

