Hatay okullar tatil mi, 10 Nisan Cuma Hatay'da okul yok mu, Antakya okullar tatil mi (HATAY VALİLİĞİ)?

Hatay’da 10 Nisan Cuma günü okulların tatil olup olmadığı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları sonrası “ Hatay okullar tatil mi?”, “ Hatay Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?” soruları öne çıkarken, resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

HATAY HAVA DURUMU

HATAY – 10 Nisan 2026 Cuma günü Hatay genelinde bahar etkisi sürerken, parçalı bulutlu ve yer yer yağış ihtimali bulunan bir hava bekleniyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde gün içerisinde hava sıcaklıklarının 20°C civarında, gece saatlerinde ise 14°C seviyelerine kadar düşmesi öngörülüyor. Özellikle İskenderun ve kıyı kesimlerinde nem oranının daha yüksek hissedileceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık ve Genel Durum

Nisan ayının ilk günlerine ait ortalamalara bakıldığında Hatay’da sıcaklıklar genellikle 20–23°C bandında seyrediyor. Bu durum 10 Nisan için yapılan tahminlerle de uyumlu.

• Gündüz: 19–21°C

• Gece: 13–15°C

• Hissedilen: Nem nedeniyle yer yer daha yüksek

Yağış ve Bulut Durumu

Gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, kısa süreli hafif yağmur geçişleri ihtimali bulunuyor. Nisan ayında bölgede yağış görülme olasılığı yaklaşık %17–21 aralığında seyrediyor.

Rüzgar ve Nem

• Rüzgar: Genellikle batı ve güneybatı yönlerinden hafif-orta kuvvette

• Nem: Kıyı bölgelerde daha yüksek, iç kesimlerde orta seviyede

Uyarılar

Meteoroloji kaynaklarına göre bölgede zaman zaman rüzgarın etkisini artırabileceği, akşam saatlerinde ise yerel hava değişimlerinin yaşanabileceği belirtiliyor.

Genel Değerlendirme

10 Nisan Cuma günü Hatay’da ılık, bahar havası hâkim, ancak gün içinde bulutlanma ve kısa süreli yağış ihtimali dikkat çekiyor. Vatandaşların özellikle akşam saatlerinde hafif yağış ve serinliğe karşı tedbirli olması öneriliyor.

HATAY OKULLAR TATİL Mİ?

10 Nisan Cuma günü için Hatay Valiliği, etkili olan sağanak nedeniyle Antakya ilçesinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “İlimizde meydana gelen yoğun yağış sebebiyle yarın Antakya ilçemizde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.