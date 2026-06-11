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Hasan Vatan kimdir, serveti ne kadar? Hasan Vatan kaç yaşında, nereli, evli mi?

Hasan Vatan kimdir, serveti ne kadar? Hasan Vatan kaç yaşında, nereli, evli mi?
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Türkiye’nin teknoloji perakendeciliğinde öncü isimlerinden biri olan Hasan Vatan, kurucusu olduğu Vatan Bilgisayar ile sektörde önemli bir dönüşüme imza atmıştır. Girişimcilik yolculuğunu üniversite yıllarından itibaren şekillendiren Hasan Vatan kimdir, serveti ne kadar? Hasan Vatan kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

Türkiye’nin teknoloji perakendeciliği alanındaki öncü isimlerinden biri olan Hasan Vatan, girişimcilik hikâyesi ve sektöre kazandırdığı yeniliklerle öne çıkan önemli iş insanları arasında yer almaktadır. Türkiye’nin ilk bilgisayar mağazalar zinciri olarak bilinen Vatan Bilgisayar’ın kurucusu olan Hasan Vatan kimdir, serveti ne kadar? Hasan Vatan kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar haberimizde.

HASAN VATAN KİMDİR?

Hasan Vatan, Türkiye’nin ilk bilgisayar mağazalar zinciri olan Vatan Bilgisayar’ın kurucusu, yönetim kurulu üyesi ve genel müdürüdür. Eğitim hayatına Erenköy İlkokulu ve Fındıklı Ortaokulu’nda başlamış, ardından Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olmuştur. Yükseköğrenimini ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi’nde tamamlayarak mimar unvanını almıştır.

İş hayatına henüz üniversite öğrencisiyken, oto yedek parça ticareti yapan babasının yanında adım atan Hasan Vatan, erken yaşta ticaretle tanışmıştır. 1983 yılında, babasının dükkânında çalışırken şirketlerin muhasebe kayıtlarını manuel tuttuğunu fark etmesi, onun teknoloji alanına yönelmesinde dönüm noktası olmuştur. Bu süreçte Türkiye’nin ilk entegre ticari bilgisayar yazılımını geliştirmiş ve ardından 3 Ocak 1983 tarihinde Taksim Elmadağ’da Türkiye’nin ilk bilgisayar mağazasını açmıştır.

1980’li yıllardan itibaren teknoloji perakendeciliğinde önemli bir dönüşüm başlatan Vatan, 2002 yılında Topkapı’da Türkiye’nin ilk “teknoloji hipermarketi” konseptini hayata geçirerek sektörde yeni bir dönem başlatmıştır. İş dünyasındaki deneyimlerini ve kriz yönetimi yaklaşımlarını ise 2010 yılında yayımlanan “Bu Vatan İçin Neler Yapmadık Ki?” adlı kitabında paylaşmıştır.

HASAN VATAN KAÇ YAŞINDA?

Hasan Vatan, 1959 yılında dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 67 yaşındadır.

HASAN VATAN NERELİ?

Hasan Vatan, Ardahan doğumludur. Ailesi ise köken olarak Artvin’in Hopa ilçesine dayanmaktadır. 

HASAN VATAN EVLİ Mİ?

Hasan Vatan evlenmiş ve boşanmıştır. Bu evlilikten 2 çocuğu bulunmaktadır. Aile hayatına ilişkin bilgiler bu kapsamda sınırlı şekilde kamuya yansımıştır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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