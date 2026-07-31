Harran Üniversitesi personel alım başvurusu nasıl yapılır? Hangi kadrolara kaç personel alınacak? Harran Üniversitesi personel alım şartları neler?

Şanlıurfa'da kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların yakından takip ettiği personel alımı ilanlarından biri yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre Harran Üniversitesi, farklı unvanlarda toplam 406 sözleşmeli personel istihdam edecek. Üniversite Hastaneleri ile idari birimlerde görevlendirilecek personeller için başvurular 31 Temmuz 2026 tarihinde başladı ve 14 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek. Peki, Harran Üniversitesi personel alım şartları neler? Harran Üniversitesi personel alım başvurusu nasıl yapılır? Hangi kadrolara kaç personel alınacak? Detaylar...

HARRAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Harran Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek sözleşmeli personel alımında değerlendirmeler adayların 2024 KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak.

KPSS puan türleri ise mezuniyet düzeylerine göre şu şekilde uygulanacak:

Lisans mezunları için 2024 KPSS P3

Ön lisans mezunları için 2024 KPSS P93

Ortaöğretim (lise) mezunları için 2024 KPSS P94

İlanda yer alan eczacı kadrosu için ise ilgili mevzuat gereği KPSS şartı aranmayacak.

Başvurular tamamlandıktan sonra yapılacak değerlendirme sonucunda oluşturulacak asıl ve yedek aday listeleri Harran Üniversitesi'nin resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı sistemi üzerinden ilan edilecek.

Adayların başvuru yapacakları kadronun ilan metninde belirtilen niteliklerini taşıması gerekiyor. Ayrıca her aday yalnızca ilan edilen pozisyonlardan bir tanesine başvuruda bulunabilecek.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Harran Üniversitesi tarafından yayımlanan ilana göre başvurular tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Başvuru süreci 31 Temmuz 2026 tarihinde başladı ve 14 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

Başvurular şu kanallar üzerinden yapılabilecek:

e-Devlet üzerinden "Harran Üniversitesi Rektörlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti

Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sistemi

Üniversite, başvuruların yalnızca online ortamda kabul edileceğini açıkladı. Bu nedenle;

Şahsen yapılan başvurular,

Posta yoluyla gönderilen evraklar,

Eksik veya farklı yöntemlerle gerçekleştirilen müracaatlar

değerlendirmeye alınmayacak.

Başvuruda bulunacak adayların ilan süresi içerisinde işlemlerini eksiksiz tamamlamaları gerekiyor.

HANGİ KADROLARA KAÇ PERSONEL ALINACAK?

Harran Üniversitesi tarafından açıklanan ilana göre toplam 406 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Sağlık Personeli Kadroları (266 Kişi)

Sağlık hizmetleri alanı, ilanın en geniş kontenjanını oluşturuyor.

Kadro dağılımı şu şekilde açıklandı:

Hemşire (Lisans): 152 kişi

Hemşire (Lise): 55 kişi

Sağlık Teknikeri: 52 kişi

Eczacı: 3 kişi

Biyolog: 3 kişi

Fizyoterapist: 1 kişi

Sağlık teknikeri kadrolarında;

Eczane hizmetleri

Tıbbi görüntüleme

Diş protezi

Ağız ve diş sağlığı

Tıbbi laboratuvar

Anestezi

Ameliyathane hizmetleri

Elektronörofizyoloji

Nükleer tıp

alanlarında personel alımı yapılacak.

Teknik ve İdari Kadrolar (11 Kişi)

Teknik ve idari hizmetlerde görevlendirilmek üzere şu kadrolarda alım gerçekleştirilecek:

Büro Personeli: 7 kişi

Mühendis: 2 kişi

Biyomedikal Cihaz Teknikeri: 1 kişi

Teknisyen: 1 kişi

Destek Hizmetleri ve Güvenlik Kadroları (129 Kişi)

Üniversitenin destek hizmetleri ile güvenlik birimlerinde ise toplam 129 personel görevlendirilecek.

Kontenjanlar şöyle açıklandı:

Temizlik Görevlisi: 42 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 40 kişi

Hasta ve Yaşlı Bakım Personeli: 25 kişi

Hizmetli: 20 kişi

Gassal: 2 kişi (1 kadın, 1 erkek)

Bu kadrolar için değerlendirme de ilan metninde belirtilen şartları sağlayan adaylar arasında KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak.