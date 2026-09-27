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Harper Lee'nin "Bülbülü Öldürmek" adlı romanının başkarakteri Scout Finch, hangi tür bir canlıdır?

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Harper Lee'nin 'Bülbülü Öldürmek' adlı romanının başkarakteri Scout Finch, hangi tür bir canlıdır?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümlerinde yöneltilen sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sorunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, yarışmacının vereceği yanıtı merakla beklerken bir yandan da doğru cevabı araştırıyor. Program, izleyicilere hem eğlenceli vakit geçirme hem de bilgilerini test etme fırsatı sunuyor. Harper Lee'nin "Bülbülü Öldürmek" adlı romanının başkarakteri Scout Finch, hangi tür bir canlıdır?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümlerinde yöneltilen sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sorunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, yarışmacının vereceği yanıtı merakla beklerken bir yandan da doğru cevabı araştırıyor. Program, izleyicilere hem eğlenceli vakit geçirme hem de bilgilerini test etme fırsatı sunuyor. Bu atmosferde ekran başındaki izleyiciler, kendilerini yarışmacının yerine koyarak soruları yanıtlamaya çalışıyor. Harper Lee'nin "Bülbülü Öldürmek" adlı romanının başkarakteri Scout Finch, hangi tür bir canlıdır?

HARPER LEE'NİN "BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK" ADLI ROMANININ BAŞKARAKTERİ SCOUT FİNCH, HANGİ TÜR BİR CANLIDIR?

A: Bülbül

B: Gül

C: Karga

D: İnsan

Cevap:  

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecan verici ve büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplam 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, son soruyu doğru bilen yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

•2. soru: 5.000 ?

•7. soru: 50.000 ? (baraj sorusu)

•13. soru: 5.000.000 ? (final sorusu)

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru yanıtladığınız sorunun karşılığını alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Büyük ödülü kazanmak için stratejik düşünmek ve genel kültür bilginizi konuşturmak gerekiyor! Siz de bu unutulmaz maceraya katılmaya hazır mısınız?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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