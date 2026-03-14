Hareket Sekiz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hareket Sekiz filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hareket Sekiz konusu, özeti ve Hareket Sekiz oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hareket Sekiz filminin detayları…

HAREKET SEKİZ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

• Ali Sunal – Bünyamin

Filmin şanslı ama biraz sakar polislerinden biri olan Bünyamin'i canlandırıyor.

• Onur Atilla – Reşat

Grubun disiplinli ve stratejik düşünen üyesi Reşat rolünde karşımıza çıkıyor.

• Sarp Bozkurt – Kazım

Cesur ve enerjik karakter Kazım, ekibin vazgeçilmez parçası.

• Devrim Yakut – Neriman

Filme duygusal bir derinlik katan Neriman karakterini canlandırıyor.

• Bihter Dinçel – Ebruli

Gizemli ve etkileyici bir karakter olan Ebruli rolünde izleyiciyle buluşuyor.

• Gürgen Öz – Zolka

Rus mafya lideri Zolka, hikayenin ana tehdit unsuru olarak dikkat çekiyor.

• Hakan Bilgin – Nejat

Polis ekibine destek veren Nejat, önemli yan karakterlerden biri.

• Hande Katipoğlu – Canan

Canan, filmin kritik anlarında rolüyle hikayeye yön veriyor.

• Aykut Taşkın Cecen, Ramin Nezir, Cengizhan Durmaz

Yan karakterlerde izleyiciye farklı sürprizler sunan isimler.

HAREKET SEKİZ FİLMİNİN KONUSU

Hareket Sekiz, Rus mafyasının peşine düşen üç polis memurunun hikayesini anlatıyor. Tesadüfi başarılarla dolu geçmişe sahip Bünyamin, Reşat ve Kazım, bu kez büyük bir görevin içine girer.

Zolka, Türkiye'den bor madenini özel bir silah için yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Polisler, Rus mafyasını durdurmak ve ülkeyi büyük bir tehlikeden korumak için zorlu bir maceraya atılır.

Peki, bu üç polis kendilerini bekleyen karmaşa ve tehlikelerle başa çıkabilecek mi? Hareket Sekiz, aksiyon ve komediyi bir arada sunan sürükleyici hikayesiyle öne çıkıyor.

Osman DEMİR
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İran'dan Bahreyn'e yeni hava saldırısı

İran BM'deki kararın intikamını böyle aldı
ABD'den yeni hamle! 160'tan fazla uçak konuşlandırdılar

Sessiz sedasız büyük sevkiyat yapıldı! Hem de 100'den fazla
500

Kim Jong Un'dan Araplara hayati uyarı: Eğer bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...

Araplara hayati uyarı: Eğer uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...
ABD'deki sinagog saldırısında şüphelinin kimliği belli oldu

ABD'yi ayağa kaldıran olayda saldırganın kimliği çarpıcı
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var

Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü
21 saniyelik basın toplantısı! Zeki Murat Göle'ye soru sorulmadı

Masaya oturmasıyla kalkması bir oldu
Kim Jong Un'dan Araplara hayati uyarı: Eğer bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...

Araplara hayati uyarı: Eğer uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz

Trump ağızındaki baklayı çıkardı: Ele geçirebiliriz
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı

Türkiye'nin yanı başı! Ülkenin kalbine bombalar yağdırdılar