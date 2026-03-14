Hareket Sekiz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

İzleyenleri ekrana bağlayan Hareket Sekiz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hareket Sekiz filmini izleyecek olanların merak ettiği Hareket Sekiz konusu nedir, Hareket Sekiz oyuncuları kimler ve Hareket Sekiz özeti gibi konuları inceliyoruz.

HAREKET SEKİZ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

• Ali Sunal – Bünyamin

Filmin şanslı ama biraz sakar polislerinden biri olan Bünyamin'i canlandırıyor.

• Onur Atilla – Reşat

Grubun disiplinli ve stratejik düşünen üyesi Reşat rolünde karşımıza çıkıyor.

• Sarp Bozkurt – Kazım

Cesur ve enerjik karakter Kazım, ekibin vazgeçilmez parçası.

• Devrim Yakut – Neriman

Filme duygusal bir derinlik katan Neriman karakterini canlandırıyor.

• Bihter Dinçel – Ebruli

Gizemli ve etkileyici bir karakter olan Ebruli rolünde izleyiciyle buluşuyor.

• Gürgen Öz – Zolka

Rus mafya lideri Zolka, hikayenin ana tehdit unsuru olarak dikkat çekiyor.

• Hakan Bilgin – Nejat

Polis ekibine destek veren Nejat, önemli yan karakterlerden biri.

• Hande Katipoğlu – Canan

Canan, filmin kritik anlarında rolüyle hikayeye yön veriyor.

• Aykut Taşkın Cecen, Ramin Nezir, Cengizhan Durmaz

Yan karakterlerde izleyiciye farklı sürprizler sunan isimler.

HAREKET SEKİZ FİLMİNİN KONUSU

Hareket Sekiz, Rus mafyasının peşine düşen üç polis memurunun hikayesini anlatıyor. Tesadüfi başarılarla dolu geçmişe sahip Bünyamin, Reşat ve Kazım, bu kez büyük bir görevin içine girer.

Zolka, Türkiye'den bor madenini özel bir silah için yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Polisler, Rus mafyasını durdurmak ve ülkeyi büyük bir tehlikeden korumak için zorlu bir maceraya atılır.

Peki, bu üç polis kendilerini bekleyen karmaşa ve tehlikelerle başa çıkabilecek mi? Hareket Sekiz, aksiyon ve komediyi bir arada sunan sürükleyici hikayesiyle öne çıkıyor.