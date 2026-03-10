Hapoel Holon Galatasaray maçı hangi kanalda, Hapoel Holon Galatasaray MCT Technic nereden CANLI izlenir?

Galatasaray, Hapoel Holon karşısında sahaya çıkıyor. Peki Hapoel Holon Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak ve MCT Technic üzerinden nasıl canlı izlenebilecek? Taraftarlar, maç öncesi yayın saatleri ve canlı izleme rehberi ile maç keyfini kaçırmak istemiyor. İşte tüm detaylar.

HAPOEL HOLON GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Hapoel Holon ile Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkıyor. Basketbolseverler, maçı hangi kanalda ve saat kaçta izleyebileceklerini merak ediyor. TRT Spor Yıldız üzerinden canlı yayınlanacak karşılaşma, Türkiye'de farklı platformlardan takip edilebilecek.

CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor Yıldız, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz canlı yayın seçeneği ile maçı kolayca takip edebilirsiniz.

HAPOEL HOLON-GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Karşılaşma, 10 Mart Salı günü gerçekleşecek. FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki bu önemli maç, taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.

MAÇ SAATİ BELLİ OLDU: 19:30'DA BAŞLIYOR

Hapoel Holon ve Galatasaray MCT Technic mücadelesi, Türkiye saati ile 19:30'da başlayacak. Maç öncesi ısınma ve kadro bilgileri için taraftarlar şimdiden hazırlıklarını yapıyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Hapoel Holon ile Galatasaray MCT Technic arasındaki FIBA Şampiyonlar Ligi maçı, Holon Toto Arena Stadyumu'nda oynanacak. Maçın atmosferi ve taraftar coşkusu, Holon'da canlı olarak yaşanacak.