Haberler

Hapoel Holon Galatasaray maçı hangi kanalda, Hapoel Holon Galatasaray MCT Technic nereden CANLI izlenir?

Hapoel Holon Galatasaray maçı hangi kanalda, Hapoel Holon Galatasaray MCT Technic nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hapoel Holon Galatasaray maçı heyecanı başlıyor! Basketbolseverler, kritik karşılaşmayı hangi kanalda izleyebileceklerini merak ediyor. Hapoel Holon Galatasaray MCT Technic üzerinden canlı yayın seçenekleriyle maç, Türkiye'den ve dünya genelinden takip edilebilecek. Detaylı yayın bilgileri ve maç izleme linkleri haberimizde.

Galatasaray, Hapoel Holon karşısında sahaya çıkıyor. Peki Hapoel Holon Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak ve MCT Technic üzerinden nasıl canlı izlenebilecek? Taraftarlar, maç öncesi yayın saatleri ve canlı izleme rehberi ile maç keyfini kaçırmak istemiyor. İşte tüm detaylar.

HAPOEL HOLON GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Hapoel Holon ile Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkıyor. Basketbolseverler, maçı hangi kanalda ve saat kaçta izleyebileceklerini merak ediyor. TRT Spor Yıldız üzerinden canlı yayınlanacak karşılaşma, Türkiye'de farklı platformlardan takip edilebilecek.

CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor Yıldız, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz canlı yayın seçeneği ile maçı kolayca takip edebilirsiniz.

HAPOEL HOLON-GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Karşılaşma, 10 Mart Salı günü gerçekleşecek. FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki bu önemli maç, taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.

MAÇ SAATİ BELLİ OLDU: 19:30'DA BAŞLIYOR

Hapoel Holon ve Galatasaray MCT Technic mücadelesi, Türkiye saati ile 19:30'da başlayacak. Maç öncesi ısınma ve kadro bilgileri için taraftarlar şimdiden hazırlıklarını yapıyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Hapoel Holon ile Galatasaray MCT Technic arasındaki FIBA Şampiyonlar Ligi maçı, Holon Toto Arena Stadyumu'nda oynanacak. Maçın atmosferi ve taraftar coşkusu, Holon'da canlı olarak yaşanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Süper Lig devinin yardımcı antrenörü hayatını kaybetti
Almanya Başbakanı Merz: İran hedeflerinin çoğunu paylaşıyoruz

"İran hedeflerini Trump'a söylüyoruz ama..."
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
Milyarderlerin serveti 20,1 trilyon dolara ulaştı

Hem sayıları hem de servetleri rekor düzeyde arttı
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar

"Savaş büyük ölçüde bitti" diyen Trump'a mesajı var
İran'a saldırılarda UNESCO Mirası 40 Sütun Sarayı da hasar gördü

Dünya mirası da saldırı altında! 654 yıllık saray ağır hasarlı
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
Galatasaray taraftarından Osimhen'i ağlatan koreografi

Osimhen'i ağlatan koreografi
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var

Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var