Hantavirüs Türkiye'de hangi ilde, karantina geliyor mu, pandemi yeniden başlayacak mı? SON DAKİKA! Bakanlık ne açıklama yaptı?

Son günlerde Hantavirüs ile ilgili ortaya atılan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. “Türkiye’de hangi illerde görüldü?”, “Karantina uygulanacak mı?” ve “Yeni bir salgın riski var mı?” soruları gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer aldı. Gözler Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek resmi açıklamalara çevrilirken, konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HANTAVİRÜS TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Arjantin çıkışlı kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Hantavirüs vakaları sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Gemide bulunan 3 Türk vatandaşı gece saatlerinde İstanbul’a getirildi. Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü operasyonla yurda giriş yapan vatandaşlar, evlerinde karantina altına alındı.

SAĞLIK BAKANLIĞI OPERASYONU YÜRÜTTÜ

Sağlık Bakanlığı, gemide bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye getirileceğini daha önce duyurmuştu. Yapılan açıklamanın ardından 3 kişi gece saatlerinde İstanbul’a ulaştı ve karantina süreci resmen başlatıldı. Yetkililer, sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti.

EVLERİNDE GÖZETİM ALTINDA TUTULACAKLAR

Türkiye’ye getirilen vatandaşların, belirlenen protokoller kapsamında evlerinde sıkı gözetim altında tutulacağı bildirildi. Karantina sürecinde sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılacağı ve durumun yakından izlendiği ifade edildi.

ŞU AN İÇİN HERHANGİ BİR BELİRTİ YOK

Yetkililerden gelen bilgilere göre, karantinaya alınan Türk vatandaşlarında şu an için herhangi bir hastalık belirtisi bulunmuyor. Ancak risk ihtimaline karşı tedbir amaçlı gözetim uygulandığı belirtildi.

GEMİDEKİ İKİ KİŞİNİN TESTİ POZİTİF

“MV Hondius” isimli yolcu gemisinde yapılan testlerde Fransa ve ABD vatandaşı iki kişide Hantavirüs tespit edildiği açıklandı. Bu gelişme, uluslararası sağlık otoritelerinde de dikkatle takip ediliyor.