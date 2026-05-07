Hantavirüs aşısı var mı, ilacı var mı?

Hantavirüs tedavisinde ise virüse doğrudan etki eden spesifik bir antiviral ilaç veya kesin bir kür mevcut değildir. Hastalığın tedavisinde temel yaklaşım, hastanın hayati fonksiyonlarını desteklemeye yönelik yoğun bakım protokollerini içermektedir; bu kapsamda hastalar solunum desteği, sıvı dengesinin korunması ve böbrek yetmezliği durumunda diyaliz gibi "destekleyici tedaviler" ile hayatta tutulmaya çalışılır. Tedavide başarının en büyük anahtarı, belirtiler başlar başlamaz sağlık kuruluşuna başvurulması ve erken müdahale ile virüsün organlar üzerindeki yıkıcı etkisinin minimize edilmesidir.

HANTAVİRÜS HAKKINDA MERAK EDİLENLER: AŞI VE TEDAVİ DURUMU

Hantavirüs, son dönemde özellikle kruvaziyer gemilerinde görülen vakalarla yeniden dünya gündemine oturdu. İşte virüse dair en güncel bilgiler:

HANTAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM (2026)

Hantavirüsün dünya genelinde farklı varyantları (Andes, Sin Nombre vb.) bulunduğu için kapsayıcı bir aşı geliştirmek oldukça zordur. 2026 Mayıs ayı itibarıyla:

• Lisanslı Aşı: Henüz küresel olarak onaylanmış bir aşı yoktur.

• Klinik Süreç: Bazı aday aşılar Faz 1 ve Faz 2 aşamasında olsa da, Faz 3 çalışmalarını tamamlayıp 2026 yılı içerisinde onay alması beklenen bir aday bulunmamaktadır.

HANTAVİRÜSÜN İLACI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Virüsü vücuttan tamamen temizleyecek özel bir ilaç yoktur. Uygulanan tedavi yöntemleri şunlardır:

• Yoğun Bakım Desteği: Akciğer ödemi ve solunum yetmezliğine karşı oksijen ve vantilatör desteği.

• Diyaliz: Böbrek tutulumu (HFRS) görülen vakalarda böbrek fonksiyonlarını ikame etmek amacıyla kullanılır.

• Antiviral Denemeler: Ribavirin gibi bazı ilaçlar belirli vakalarda denenmiş olsa da, etkinliği henüz evrensel olarak kanıtlanmamıştır.

HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIR VE NASIL KORUNULUR?

Tedavisi ve aşısı olmayan bu virüsten korunmanın en etkili yolu maruziyeti önlemektir:

• Kemirgenlerle Temas: Virüs temel olarak fare ve sıçanların idrar, dışkı veya salyalarıyla temas yoluyla bulaşır.

• Hava Yolu: Kemirgen atıklarının toz haline gelip havaya karışması ve solunması en yaygın bulaşma yoludur.

• Hijyen: Farelerin bulunduğu alanların temizliği sırasında maske ve eldiven kullanımı hayati önem taşır.