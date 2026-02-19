Haberler

Hangisi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Tıbbi Bitki Listesi'nde yer almaz?

Hangisi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Tıbbi Bitki Listesi'nde yer almaz?
Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yöneltilen sorular, izleyicilerin dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, Hangisi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Tıbbi Bitki Listesi'nde yer almaz?

Yeni bölümde yer alan sorular, izleyicide büyük bir merak duygusu yaratıyor. Yarışmacının kararını bekleyen izleyiciler, bir yandan da kendi bilgi düzeylerini sınayarak cevabı araştırıyor. Keyifli ve öğretici bir deneyim sunan Kim Milyoner Olmak İster, ekran başındakilerin kendilerini yarışmacının yerinde hayal etmelerine olanak tanıyor. Peki, Hangisi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Tıbbi Bitki Listesi'nde yer almaz?

HANGİSİ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNUN TIBBİ BİTKİ LİSTESİ'NDE YER ALMAZ?

A: Karanfil

B: Kekik

C: Soğan

D: Sarımsak

Cevap : A

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI HAKKINDA BİLGİLER

Dünyanın en popüler ve en fazla ödül dağıtan yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Toplamda 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, son geçilen baraj ödülü kazanılıyor. Yarışmacı istediği an çekilebilir ve en son doğru yanıtladığı sorunun karşılığındaki ödülü alarak yarışmaya veda edebilir.

