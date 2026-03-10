Haberler

Hangisi hava durumunu anlatan ve Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde yer alan bir ifadedir?

Güncelleme:
Beyaz'la Joker programında yöneltilen sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin ilgisini üzerine çekiyor. Eğlenceli sunumu ve düşündüren içerikleriyle öne çıkan program, yayın sonrası en çok konuşulan konular arasında yer almayı sürdürüyor. Hangisi hava durumunu anlatan ve Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde yer alan bir ifadedir?

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz'la Joker, her bölümde sorulan dikkat çekici sorularla izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yayın sonrası merak edilen sorular, sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Hangisi hava durumunu anlatan ve Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde yer alan bir ifadedir?

HANGİSİ HAVA DURUMUNU ANLATAN VE TÜRK DİL KURUMU SÖZLÜĞÜ'NDE YER ALAN BİR İFADEDİR?

Busbulanık

Yasyağmurlu

Kapkarlı

Busbulutlu

Cevap : Busbulanık

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
