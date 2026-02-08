Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk'ün uzun bir aradan sonra Kanal D sahalarına döndüğü "Beyaz'la Joker" programı, izleyicileri hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. 4 Ocak 2026'da yayın hayatına başlayan yarışmada sorulan ilginç genel kültür soruları, sadece stüdyodaki yarışmacıları değil, ekran başındaki binlerce kişiyi de meraklandırarak arama motorlarına yönlendiriyor. Hangisi Haldurn Dormen'in yönetmenliğini yaptığı eserlerden biri değildir?

HANGİSİ HALDURN DORMEN'İN YÖNETMENLİĞİNİ YAPTIĞI ESERLERDEN BİRİ DEĞİLDİR?

A. Hisseli Harikalar Kumpanyası

B. Şahane Züğürtler

C. Keşanlı Ali Destanı

D. Lüküs Hayat

Cevap : B