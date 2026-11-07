Hangisi bir NATO zirvesine katılan dünya liderleri arasında genellikle olmaz?

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NATO zirvesine katılan dünya liderleri arasında genellikle Rusya devlet başkanı yer almaz. Rusya NATO üyesi değil. Türkiye, ABD ve İtalya ise ittifakın üyeleri arasında bulunuyor ve liderleri zirvelere düzenli olarak katılıyor. İşte sorunun doğru cevabı ve şıklarla ilgili merak edilenler.

HANGİSİ BİR NATO ZİRVESİNE KATILAN DÜNYA LİDERLERİ ARASINDA GENELLİKLE OLMAZ?

A) Türkiye cumhurbaşkanı

B) ABD başkanı

C) İtalya başbakanı

D) Rusya devlet başkanı

Doğru cevap: D) Rusya devlet başkanı

RUSYA DEVLET BAŞKANI NEDEN NATO ZİRVESİNE KATILMAZ?

NATO zirveleri, ittifaka üye ülkelerin devlet ya da hükümet başkanlarının bir araya geldiği toplantılardır. Rusya NATO üyesi olmadığı için Rus devlet başkanı bu zirvelere olağan katılımcı olarak davet edilmiyor. Soğuk Savaş döneminde Batı ittifakının Sovyetler Birliği'ne karşı bir savunma örgütü olarak kurulması, Rusya ile NATO arasındaki mesafenin temel nedenleri arasında yer alıyor. 2002 yılında kurulan NATO Rusya Konseyi döneminde Rus liderlerin bazı zirvelerdeki toplantılara katıldığı oldu. Ancak 2014'teki Kırım'ın ilhakı ve 2022'de başlayan Ukrayna savaşının ardından ilişkiler büyük ölçüde koptu.

NATO NEDİR?

NATO, açılımıyla Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kurulan askeri ve siyasi bir ittifaktır. Örgütün temel ilkesi, üyelerden birine yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılmasını öngören ortak savunma ilkesidir. NATO'nun genel merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. İttifakın 32 üyesi var.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Türkiye cumhurbaşkanı: Türkiye, 1952 yılında NATO'ya katıldı ve ittifakın en büyük ordularından birine sahip. Türkiye cumhurbaşkanı NATO zirvelerine düzenli olarak katılıyor.

ABD başkanı: ABD, NATO'nun kurucu üyelerinden biri ve ittifakın en güçlü askeri gücü. ABD başkanı NATO zirvelerinin en önemli katılımcıları arasında yer alıyor.

İtalya başbakanı: İtalya, 1949'da NATO'yu kuran 12 ülkeden biri. İtalya'da yürütmenin başında başbakan bulunduğu için ülkeyi NATO zirvelerinde genellikle başbakan temsil ediyor.