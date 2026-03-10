Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker'de sorulan sorular, yayınlanan her yeni bölüm sonrası izleyicilerin yoğun ilgisini çekiyor. Programda yer alan dikkat çekici ve merak uyandıran sorular, ekran başındaki izleyiciler tarafından sıkça konuşuluyor. Hangisi Adriyatik Denizi'ne kıyısı olan ülkelerden biri değildir?

İtalya

Hırvatistan

Arnavutluk

Monako

Cevap : Monako

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.