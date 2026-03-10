Haberler

Hangisi Adriyatik Denizi'ne kıyısı olan ülkelerden biri değildir?

Hangisi Adriyatik Denizi'ne kıyısı olan ülkelerden biri değildir?
Güncelleme:
Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz'la Joker programında yöneltilen sorular, her bölümün ardından izleyicilerin ve sosyal medyanın gündemine oturuyor. Eğlenceli formatı ve dikkat çeken sorularıyla program, izlenme oranlarını yukarı taşımaya devam ediyor. Hangisi Adriyatik Denizi'ne kıyısı olan ülkelerden biri değildir?

Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker'de sorulan sorular, yayınlanan her yeni bölüm sonrası izleyicilerin yoğun ilgisini çekiyor. Programda yer alan dikkat çekici ve merak uyandıran sorular, ekran başındaki izleyiciler tarafından sıkça konuşuluyor. Hangisi Adriyatik Denizi'ne kıyısı olan ülkelerden biri değildir?

HANGİSİ ADRİYATİK DENİZİ'NE KIYISI OLAN ÜLKELERDEN BİRİ DEĞİLDİR?

İtalya

Hırvatistan

Arnavutluk

Monako

Cevap : Monako

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

