Hangi ünlüler gözaltına alındı? SON DAKİKA! Uyuşturucu operasyonuna hangi ünlüler gözaltına alındı? Mustafa Ceceli, Melek Mosso, Simge, Bengü

Ünlüleri kapsayan son dakika operasyonu İstanbul’u salladı! Mustafa Ceceli, Melek Mosso, Simge, Bengü, Ersay Üner ve daha birçok tanınmış isim hakkında yürütülen soruşturma, sosyal medyada ve haber sitelerinde gündem yaratmaya devam ediyor. Gözaltına alınan ünlüler kimler, operasyonun detayları neler ve süreç nasıl ilerliyor? Tüm gözler bu flaş gelişmeye çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HANGİ ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen son operasyonla aralarında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan’ın bulunduğu 9 ünlü gözaltına alındı. Gözaltı kararları, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen eş zamanlı yakalama ve arama-el koyma işlemleri doğrultusunda icra edildi.

ÜNLÜLER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen soruşturma kapsamında, ünlülere "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlamaları yöneltti. Başsavcılık, elde edilen deliller ve gelen ihbarlar doğrultusunda şüphelilerin söz konusu suçlara iştirak ettiği tespit edildiğini açıkladı.

SON DAKİKA NELER OLUYOR?

Operasyon sonrası gözaltına alınan isimler ilk olarak hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçiriliyor. Ardından uyuşturucu kullanımına ilişkin detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilecekler. İşlemlerin tamamlanmasının ardından savcılığa ifade verecek olan ünlüler için, savcılık elde edilen bulgular doğrultusunda serbest bırakma veya mahkemeye sevk kararı verecek.

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma 8 Ekim 2025’ten bu yana devam ediyor. Bu süreçte müzisyenler, menajerler ve iş insanlarından ifadeler alınırken, kan ve saç örnekleri üzerinden titiz incelemeler gerçekleştirildi. Savcılığın yürüttüğü soruşturma, ünlü isimler hakkında adli sürecin tamamlanmasına kadar devam edecek.