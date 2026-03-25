Hangi ünlüler gözaltına alındı? SON DAKİKA! Uyuşturucu operasyonunda hangi ünlüler gözaltına alındı, neden? Hande Erçel, Hakan Sabancı, Güzide Duran

İstanbul'da gece yarısı yaşanan son dakika gelişmesi, magazin ve gündem dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ünlü iş insanları, oyuncular ve sunucuların adının geçtiği operasyon sonrası "Hangi ünlüler gözaltına alındı?" sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HANGİ ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 16 şüpheliye gözaltı kararı verildi. Operasyon sırasında 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ünlüler arasında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, iş insanları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı, oyuncu Hande Erçel, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran gibi isimler yer aldı.

OPERASYON OLAYI NEDİR?

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturmanın bir parçası. 8 Ekim 2025'ten bu yana süren soruşturma kapsamında bugüne kadar 26 kişi tutuklandı.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Gözaltına alınan ünlüler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor. Ardından uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na sevk ediliyorlar. Sonrasında savcıya ifade için adliyeye götürülüyorlar. Savcılık talebine göre, gözaltına alınanlar ya serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.

ÜNLÜLERE OPERASYON NE ZAMAN BA Ş LADI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasına 8 Ekim 2025 tarihinde başlamıştı. O tarihten bu yana birçok müzisyen, menajer ve iş insanı soruşturma kapsamında ifade verdi ve kan ile saç örneği alındı.