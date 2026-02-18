Haberler

Hangi ünlü çiftin oğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamayla ailesinin düğününü sabote ettiğini ve artık onlarla görüşmeyeceğini açıklamıştır?

Hangi ünlü çiftin oğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamayla ailesinin düğününü sabote ettiğini ve artık onlarla görüşmeyeceğini açıklamıştır?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyaz'la Joker programında yöneltilen sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin ilgisini üzerine çekiyor. Eğlenceli sunumu ve düşündüren içerikleriyle öne çıkan program, yayın sonrası en çok konuşulan konular arasında yer almayı sürdürüyor. Hangi ünlü çiftin oğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamayla ailesinin düğününü sabote ettiğini ve artık onlarla görüşmeyeceğini açıklamıştır?

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz'la Joker, her bölümde sorulan dikkat çekici sorularla izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yayın sonrası merak edilen sorular, sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Hangi ünlü çiftin oğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamayla ailesinin düğününü sabote ettiğini ve artık onlarla görüşmeyeceğini açıklamıştır?

HANGİ ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLU, SOSYAL MEDYADA YAPTIĞI AÇIKLAMAYLA AİLESİNİN DÜĞÜNÜNÜ SABOTE ETTİĞİNİ VE ARTIK ONLARLA GÖRÜŞMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTIR?

Prens Harry - Meghan Markle

Victoria - David Beckham

Jay-Z - Beyoncé

George - Amal Clooney

Cevap:

Hangi ünlü çiftin oğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamayla ailesinin düğününü sabote ettiğini ve artık onlarla görüşmeyeceğini açıklamıştır?


BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü

Mansur Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren ziyaret
Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit

Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Vedat Muriqi destan yazıyor

Tek başına destan yazıyor!
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret