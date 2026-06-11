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Hangi ülkenin kendisine ait bir ordusu yoktur?

Hangi ülkenin kendisine ait bir ordusu yoktur?
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Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk'ün uzun bir aradan sonra Kanal D sahalarına döndüğü "Beyaz'la Joker" programı, izleyicileri hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. 4 Ocak 2026'da yayın hayatına başlayan yarışmada sorulan ilginç genel kültür soruları, sadece stüdyodaki yarışmacıları değil, ekran başındaki binlerce kişiyi de meraklandırarak arama motorlarına yönlendiriyor. Hangi ülkenin kendisine ait bir ordusu yoktur?

 

"Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker, her bölümüyle sosyal medyanın ve Google trendlerinin zirvesine yerleşiyor. Beyazıt Öztürk'ün samimi sunumuyla 3 milyon TL'lik büyük ödül için ter döken yarışmacılara yöneltilen Beyaz'la Joker soruları, izleyiciler tarafından da anlık olarak takip ediliyor. Ekran başındakilerin cevaplarını bulmak için birbiriyle yarıştığı o merak uyandıran soruları ve programın en güncel yanıtlarını sizler için bir araya getirdik." Hangi ülkenin kendisine ait bir ordusu yoktur?

HANGİ ÜLKENİN KENDİSİNE AİT BİR ORDUSU YOKTUR?

Uruguay

Panama

Fildişi Sahili

Mali

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmre H:

güzel program da yine de sonuç değişmiyo zaten herkes bu tür şeyler izliyo ama ülke problemleri çözülmüyo

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Haber YorumlarıGülseren Sanal:

ilginç soru ama böyle genel kültür bilgisinden ne fayda sağlıyo insanın pratik açıdan hiç yardımı dokunmuyo mesela iş bulma konusunda da yok konut konusunda da yok sadece ekran başında oturuyoruz

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Haber YorumlarıFatma Esin Ok:

valla bu program da ne sorusu soruyo artık sorulacak soru mu kalmadı

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