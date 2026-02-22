Haberler

Hangi hayvanda safra kesesi bulunmaz?

Hangi hayvanda safra kesesi bulunmaz?
Güncelleme:
Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz'la Joker, her bölümde izleyicilere yöneltilen sorularla gündem olmayı sürdürüyor. Hangi hayvanda safra kesesi bulunmaz?

Beyaz'la Joker programında sorulan sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren format, hem ekran başında hem de internette en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Hangi hayvanda safra kesesi bulunmaz?

HANGİ HAYVANDA SAFRA KESESİ BULUNMAZ?

Tavuk

Ayı

Köpek

At

Cevap: At

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Osman DEMİR
500

