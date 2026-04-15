Hangi belediye başkanları AK Parti'ye geçiyor? AK Parti'ye geçen belediye başkanları kimler?

Türkiye’de yerel yönetimlerde siyasi hareketlilik hız kesmeden devam ederken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yeni katılımlarla belediye sayısını artırmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilecek grup toplantısında, farklı partilerden 4 belediye başkanının daha AK Parti’ye katılması bekleniyor. Peki, hangi belediye başkanları AK Parti'ye geçiyor? AK Parti'ye geçen belediye başkanları kimler? Detaylar haberimizde.

HANGİ BELEDİYE BAŞKANLARI AK PARTİ'YE GEÇİYOR?

AK Parti’ye katılması beklenen belediye başkanlarının isimleri ve görev yaptıkları yerler kamuoyunda netleşmeye başladı. Türkiye Gazetesi kaynaklı bilgilere göre, farklı siyasi partilerden gelen 4 belediye başkanı bugün düzenlenecek grup toplantısında rozetlerini takarak resmen AK Parti’ye katılacak.

AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI KİMLER? (KULİS İDDİALARI)

Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul – (Cumhuriyet Halk Partisi – CHP)

Niğde Çiftlik’e bağlı Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş – (CHP)

Tokat merkeze bağlı Çat Belediye Başkanı Ali Pelit – (Yeniden Refah Partisi)

Muş merkeze bağlı Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın – (Saadet Partisi)

ROZETLERİ ERDOĞAN TAKACAK

Katılım töreninin en dikkat çeken yönlerinden biri ise rozetlerin bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacak olması. Parti içi kaynaklara göre bu adım, katılımların siyasi önemini vurgulayan sembolik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

SERİK BELEDİYE BAŞKANI'NIN İSTİFASI

Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un CHP’den istifa etmesi de sürecin en kritik gelişmeleri arasında yer aldı. Kumbul’un AK Parti’ye geçeceği iddiaları daha önce de gündeme gelmiş, son istifa açıklamasıyla bu beklenti daha da güçlenmişti.

SON KATILIMLARLA ARTAN SAYI

AK Parti kaynaklarından ve medya yansımalarından edinilen bilgilere göre, son katılımlarla birlikte partiye geçen belediye sayısının 70’e ulaştığı belirtiliyor. Bu sayı, yerel yönetimlerdeki siyasi dönüşümün hızını ortaya koyması açısından önem taşıyor.

