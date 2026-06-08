Türk spor camiasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aziz Yıldırım, uzun yıllar Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığıyla gündemde kalmış bir isimdir. Ancak onun özel hayatı da zaman zaman kamuoyunun merak ettiği başlıklar arasında yer almıştır. Özellikle kızı Hande Yıldırım hakkında yapılan araştırmalar, son yıllarda dijital mecralarda artış göstermiştir. Peki, Hande Yıldırım kimdir, annesi kim? Aziz Yıldırım'ın kızı Hande Yıldırım kaç yaşında, ne iş yapıyor? Detaylar...

AZİZ YILDIRIM'IN KIZI HANDE YILDIRIM KİMDİR?

Aziz Yıldırım’ın kızı Hande Yıldırım, kamuoyunda çok fazla görünür olmayan ve özel yaşamını medya dışında sürdürmeyi tercih eden bir isimdir. Hande Yıldırım hakkında bilinen bilgiler oldukça sınırlıdır ve genellikle ailesi üzerinden gündeme gelmektedir.

Aziz Yıldırım, uzun yıllar ayrı yaşadığı ilk eşi Yıldız Yıldırım ile olan evliliğini Nisan 2010’da sonlandırmıştır. Bu evlilikten dünyaya gelen çocuklarından biri de Hande Yıldırım’dır. Aile, özellikle boşanma sürecinden sonra özel hayatını medyadan uzak tutma eğilimi göstermiştir.

HANDE YILDIRIM ANNESİ KİM?

Hande Yıldırım’ın annesi Yıldız Yıldırım’dır. Yıldız Yıldırım, Aziz Yıldırım’ın ilk eşi olarak bilinmektedir. Çift uzun yıllar evli kalmış, ancak Nisan 2010’da yollarını resmen ayırmıştır.

HANDE YILDIRIM KAÇ YAŞINDA?

Hande Yıldırım’ın doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuya açık, doğrulanmış net bir bilgi bulunmamaktadır.

HANDE YILDIRIM NE İŞ YAPIYOR?

Hande Yıldırım’ın mesleği veya kariyerine ilişkin kamuya açık doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Medya ve açık kaynaklarda yer alan bilgiler sınırlı olduğu için, ne iş yaptığına dair net bir açıklama yapılmamıştır.

HANDE YILDIRIM'IN EŞİ KİM?

Hande Yıldırım’ın özel hayatına dair kamuya açık bilgiler oldukça sınırlıdır. Mevcut bilgilere göre Hande Yıldırım’ın eşi Mehmet Gamgam’dır.