Hande Gülşen kimdir? Esat Yontunç'un eşi Hande Gülşen kaç yaşında, nereli, çocuğu var mı?

Esat Yontunç ile olan birlikteliğini bir çocukla taçlandıran ve örnek bir aile hayatı sergileyen Hande Gülşen, takipçileri tarafından ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Moda sektöründeki girişimleriyle tanınan ve stil ikonu olarak gösterilen Gülşen hakkında, "Hande Gülşen'in çocuğu var mı, ne iş yapıyor?" gibi soruların yanıtları internet kullanıcıları tarafından yoğun şekilde aranıyor. Sosyetik güzelin kaç doğumlu olduğundan annelik serüvenine, ikiz kardeşiyle yürüttüğü projelerden özel hayatındaki bilinmeyenlere kadar tüm detayları sizler için derledik.

HANDE GÜLŞEN KİMDİR VE NE İŞ YAPAR?

Türkiye moda camiasının başarılı isimlerinden biri olan Hande Gülşen, yaratıcı tasarımlarıyla sektörde kendine sağlam bir yer edinmiştir. Girişimci kimliğini tasarım yeteneğiyle birleştiren Gülşen, özellikle kardeşiyle birlikte kurduğu marka üzerinden global bir başarı yakalamıştır. Kamuoyunda zarafeti ve iş dünyasındaki duruşuyla tanınan Hande Gülşen, stil ikonu olarak da geniş bir kitle tarafından takip edilmektedir.

ULUSLARARASI MODA DÜNYASINDA BİR MARKA

Hande Gülşen'in kariyerindeki en büyük dönüm noktası, ikiz kardeşi Duygu Gülşen ile el ele vererek kurdukları 2WINS markasıdır. İkizlerin enerjisini ve modaya bakış açısını yansıtan bu marka, kısa sürede sınırları aşarak uluslararası arenada ses getirmeyi başarmıştır. Özgün çizgileri ve dikkat çekici koleksiyonlarıyla bilinen 2WINS, global moda pazarlarında elde ettiği başarılarla Türkiye'nin gururu olan markalar arasında yer almaktadır.

HANDE GÜLŞEN VE ESAT YONTUNÇ EVLİLİĞİ

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Hande Gülşen, 2017 yılında hayatını Esat Yontunç ile birleştirmiştir. Acun Ilıcalı'nın çocukluk arkadaşı ve sağ kolu olarak bilinen, aynı zamanda O Ses Yunanistan ve Survivor Yunanistan gibi büyük projelerin mimarlarından olan ünlü yapımcı Esat Yontunç ile yapılan görkemli nikah, o dönem magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştır.

HANDE GÜLŞEN'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Mutlu birlikteliklerini bir aile ile taçlandıran çift, 2019 yılında anne-baba olma heyecanını yaşamıştır. Hande Gülşen ve Esat Yontunç, Esathan adını verdikleri oğullarını kucağına alarak ilk kez ebeveynlik duygusunu tatmışlardır. Aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gülşen, anne olduktan sonra da sosyal sorumluluk projeleri ve moda çalışmalarına ara vermeden devam etmiştir.

Hande Gülşen'in profesyonel başarıları her ne kadar göz önünde olsa da, ünlü isim özel hayatının detaylarını saklı tutmayı tercih etmektedir. Bu kapsamda, Gülşen'in tam doğum tarihi veya mezun olduğu eğitim kurumları hakkındaki ayrıntılı bilgiler kamuoyu ile paylaşılmamış, gizemini korumaya devam etmiştir.