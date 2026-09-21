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Hamza Kablan kimdir, Hamza Kablan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

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Hamza Kablan kimdir, Hamza Kablan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
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Hamza Kablan kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? soruları, son dönemde hakkında araştırma yapan kişiler tarafından merak ediliyor. Hamza Kablan’nın hayatı, kariyeri, yaşı ve memleketine ilişkin bilgiler gündemdeki yerini korurken, vatandaşlar “Hamza Kablan kimdir?” sorusuna yanıt arıyor.

Hamza Kablan kimdir, Hamza Kablan kaç yaşında, nereli? soruları arama motorlarında öne çıkarken, Dağbaşı’nın mesleği ve kariyeri de merak konusu oldu. Hakkında bilgi edinmek isteyenler, Hamza Kablan’nın biyografisini ve yaşamına ilişkin detayları araştırıyor.

HAMZA KABLAN KİMDİR?

Hamza Kablan, fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen ve banka hesaplarındaki para hareketleri nedeniyle gözaltına alınan isimlerden biri oldu. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Kablan'ın 4 Eylül 2026 tarihinde iki ayrı işlemle toplam 970 milyon 360 bin TL gönderdiği tespit edildi.

Söz konusu yüksek tutarlı para transferinin ardından Hamza Kablan, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kablan'ın gerçekleştirdiği para transferlerinin niteliğine ilişkin incelemelerin ise soruşturma kapsamında sürdüğü belirtildi.

Hamza Kablan hakkında detaylar açıklandığında sayfamızda yayınlanacaktır. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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