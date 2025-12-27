Hamza Cebeci, Türkiye siyasetinin ve sosyal yaşamının önde gelen isimlerinden biridir. Düzce'nin Gümüşova ilçesinde dünyaya gelen Cebeci, eğitim hayatından siyasi kariyerine, sosyal sorumluluk projelerinden ailesine kadar geniş bir etki alanına sahiptir. Peki, Hamza Cebeci kimdir, kaç yaşında, nereli? Hamza Cebeci'nin yeğeni kimdir? Detaylar...

HAMZA CEBECİ KİMDİR?

Hamza Cebeci, Türkiye'nin siyasi ve sosyal yaşamında uzun yıllardır aktif olan önemli isimlerden biridir. 1953 yılında Düzce'nin Gümüşova ilçesinde doğan Cebeci, eğitim ve iş hayatı ile adından söz ettirmiştir. Evli ve 4 çocuk babası olan Cebeci, özellikle siyasi kariyeri ve sosyal sorumluluk projeleriyle tanınmaktadır.

İlk ve orta öğrenimini Gümüşova'da tamamlayan Hamza Cebeci, lise eğitimini Bilecik Ertuğrul Gazi Lisesi Fen bölümünde devlet bursuyla okumuştur. Eğitim hayatı boyunca gösterdiği başarı, onun ilerleyen yıllarda hem yurtiçinde hem de yurtdışında aktif olmasını sağlamıştır.

1974 yılında Bakanlık izni ile Almanya'ya giden Cebeci, yaklaşık 10 yıl süren yurtdışı deneyiminin ardından 1984 yılında Türkiye'ye geri dönmüştür. Bu süreç, onun vizyonunu genişletmiş ve ilerleyen yıllarda Türkiye'deki siyasi çalışmalara yön vermesinde önemli bir rol oynamıştır.

HAMZA CEBECİ KAÇ YAŞINDA?

1953 doğumlu Hamza Cebeci, 2025 yılı itibarıyla 72 yaşındadır.

HAMZA CEBECİ NERELİ?

Hamza Cebeci, Düzce'nin Gümüşova ilçesi doğumludur. Gümüşova'da başlayan eğitim hayatı, Bilecik'te devam eden lise yıllarıyla zenginleşmiştir. Düzce kökeni, Cebeci'nin sosyal ve siyasi yaşamındaki yerel bağlılıklarının temelini oluşturmuştur.

HAMZA CEBECİ'NİN YEĞENİ KİMDİR?

Hamza Cebeci'nin yeğeni, Türkiye gündeminde Habertürk soruşturmasıyla gündeme gelen Ela Rümeysa Cebeci'dir. Gazeteci Yiğit Uzun'un haberine göre, Ela Rümeysa Cebeci'nin, 2020–2025 yılları arasında Cumhurbaşkanı Danışmanlığı yapmış ve bu görevinden ayrıldıktan sonra halen Darülaceze Vakfı Başkanı olan Hamza Cebeci'nin yeğeni olduğu ortaya çıkmıştır.