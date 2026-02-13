Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan ne açıklama yaptı? Zeynep Alkan hakkında çıkan iddialara ne dedi?

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, son günlerde magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Ortaya atılan iddialar sonrası herkes tek bir sorunun peşinde: Zeynep Alkan bu söylentilere nasıl cevap verecek, merak uyandıran açıklamalarıyla gündemi yeniden şekillendirecek mi? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZEYNEP ALKAN NE AÇIKLAMA YAPTI?

Zeynep Alkan, kendisi hakkında çıkan OnlyFans iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamasında, "Benim hakkımda çıktığı söylenen OnlyFans soruşturmasıyla hiçbir ilgim yoktur. Bana ait herhangi bir OnlyFans hesabı bulunmamaktadır. Söz konusu durum tamamen isim ve soyisim benzerliğinden kaynaklanmaktadır. Hayatımın hiçbir döneminde böyle bir hesabım olmamıştır. İsteyenler gerekli araştırmayı yapabilir. Eğitim amacıyla Amerika'ya gidiş tarihimden itibaren uzun süredir ABD'de bulunuyorum. Bilginize sunar, teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

ZEYNEP ALKAN KİMDİR?

Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998'de İstanbul'da doğmuştur. Babası ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Hamdi Alkan, annesi ise oyuncu Canan Hoşgör'dür. Genç yaşta tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Zeynep, sosyal medya fenomeni olarak da tanınmaktadır.

ZEYNEP ALKAN KAÇ YAŞINDA?

1998 doğumlu olan Zeynep Alkan, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

ZEYNEP ALKAN NERELİ?

Zeynep Alkan, İstanbul doğumlu olmasına rağmen ailesi Hatay kökenlidir.

ZEYNEP ALKAN'IN KARİYERİ

Zeynep Alkan, çocuk yaşlarda Hisar Eğitim Vakfı Okullarında tiyatro oyunlarında rol aldı ve Kadıköy Devlet Konservatuvarı'nda 2 yıl viyola eğitimi aldı. Daha sonra sosyal medya fenomenliği ile tanındı ve markalarla iş birlikleri yaptı. Ayrıca Survivor 2025 All Star kadrosunda yer alarak yarışmadaki performansıyla dikkat çekti.

HAMDİ ALKAN KİMDİR?

Hamdi Alkan, 16 Ocak 1967'de Hatay'da doğmuş, Türk yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncudur. TRT'de başladığı televizyon kariyerinde, Reyting Hamdi, En İyi Arkadaşım, Arka Sıradakiler gibi birçok projeyi yönetmiş ve yapımcılığını üstlenmiştir. Ayrıca tiyatro topluluklarında yönetmenlik yapmış ve Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü'nde hocalık yapmıştır.