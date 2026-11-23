Hamal dizisi ne zaman başlıyor?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Hamal dizisi, kadrosu ve konusuyla izleyicilerin merak ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Oktay Kaynarca ile Fahriye Evcen'i başrollerde buluşturan dizinin yayın tarihi ise henüz netleşmedi.
Hamal dizisi ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı şu an için belli değil. ATV ekranlarında yayınlanacak Hamal'ın ilk bölümünün Ekim 2026'da ekrana gelmesi planlanıyordu, ancak kanal tarafından henüz resmi bir yayın tarihi ve saati açıklanmadı. Çekimlerine 20 Eylül 2026'da İstanbul'da başlanan dizinin yayın gününün önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.
HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hamal dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Başlangıçta Ekim 2026'da yayına girmesi planlanan dizi için ATV'den henüz kesin bir tarih ve yayın günü duyurusu yapılmadı. Dizinin hangi gün ve saat ekrana geleceği, kanalın resmi açıklamasıyla belli olacak.
HAMAL DİZİSİ HANGİ KANALDA?
Hamal dizisi ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizi, ATV'nin yeni sezon yapımları arasında yer alıyor.
HAMAL DİZİSİNİN KONUSU NE?
Hamal, İstanbul'un Eminönü semtinde hamallık yapan ve "Harputlu Kemal" olarak tanınan Kemal'in hikâyesini anlatıyor. Beklenmedik bir ölümün ardından karanlık geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Kemal'in yolu, çeşitli mekânlarda şarkı söyleyerek hayatını kazanan Hayat ile kesişiyor. İstanbul'un tarihi hanlarından modern plazalarına uzanan dizide suç, dram, adalet, vicdan ve aşk bir arada işleniyor.
HAMAL DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Hamal dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri şöyle:
Oktay Kaynarca : Kemal
Fahriye Evcen : Hayat
Caner Cindoruk: Egemen
Erdal Özyağcılar: Derviş
Burak Tozkoparan: Tekin
Yasemin Yazıcı: Hilal
Yiğit Uçan: Esfender
Sera Kutlubey: Melez
Sarp Akkaya: Falke
Zeynep Kankonde: Adile
İpek Erdem: Afet
Hakan Karsak: Bülbül
Onur Dilber: Mıhçı
Mine Teber: Gülizar
HAMAL DİZİSİNİN YÖNETMENİ KİM?
Hamal dizisinin yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturuyor. Dizinin senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban kaleme alıyor. Yapımcılığını ise Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca'nın KYN Yapım şirketi üstleniyor.
HAMAL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Hamal dizisinin çekimleri İstanbul ve çevresinde yapılıyor. Dizinin hikâyesi Eminönü merkezli olarak geçiyor. Çekimlere 20 Eylül 2026'da başlandı.
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