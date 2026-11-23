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Hamal dizisi ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı şu an için belli değil. ATV ekranlarında yayınlanacak Hamal'ın ilk bölümünün Ekim 2026'da ekrana gelmesi planlanıyordu, ancak kanal tarafından henüz resmi bir yayın tarihi ve saati açıklanmadı. Çekimlerine 20 Eylül 2026'da İstanbul'da başlanan dizinin yayın gününün önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hamal dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Başlangıçta Ekim 2026'da yayına girmesi planlanan dizi için ATV'den henüz kesin bir tarih ve yayın günü duyurusu yapılmadı. Dizinin hangi gün ve saat ekrana geleceği, kanalın resmi açıklamasıyla belli olacak.

HAMAL DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Hamal dizisi ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizi, ATV'nin yeni sezon yapımları arasında yer alıyor.