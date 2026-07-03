Kurucusu olduğu AHBAP Derneği aracılığıyla yıllardır yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarıyla kamuoyunun yakından takip ettiği Haluk Levent, hakkında sonuçlanan karşılıksız çek davasının ardından yaptığı açıklamayla gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Peki, Haluk Levent olayı nedir? Haluk Levent AHBAP'tan ayrıldı mı, neden? Detaylar haberimizde.

HALUK LEVENT OLAYI NEDİR?

Haluk Levent'in yeniden gündeme gelmesine neden olan süreç, İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi'nde görülen karşılıksız çek davasıyla başladı.

Mahkeme, iki farklı karşılıksız çek düzenlendiği iddiasıyla yargılanan Haluk Levent hakkında kararını açıkladı. Verilen hüküm kapsamında sanatçı toplam 70 milyon lira adli para cezasına çarptırıldı. Bununla birlikte mahkeme tarafından Haluk Levent hakkında çek düzenleme ve yeni bir çek hesabı açma yasağı da uygulanmasına karar verildi.

Mahkeme kararının kamuoyuna yansımasının hemen ardından Haluk Levent, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla AHBAP Genel Başkanlığı görevinden ayrılacağını duyurdu.

Açıklamasında son dönemde önemli sağlık sorunları yaşadığını belirten sanatçı, kısa süre önce mide kanaması geçirdiğini ifade etti. Ayrıca yoğun stres nedeniyle hem müzik kariyerini hem de profesyonel yaşamını büyük ölçüde ihmal ettiğini dile getirdi.

Haluk Levent, açıklamasında bundan sonraki süreçte uluslararası projelere daha fazla odaklanmak istediğini de belirtti.

HALUK LEVENT AHBAP'TAN AYRILDI MI?

Haluk Levent, yaptığı açıklamada AHBAP Genel Başkanlığı görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Ancak açıklamasına göre ayrılık süreci hemen gerçekleşmeyecek. Sanatçı, dernek bünyesinde devam eden projelerin tamamlanmasını ve bu yıl gerçekleştirilecek mali denetimlerin sona ermesini bekleyeceğini bildirdi.

Bu nedenle Haluk Levent'in açıklamasına göre görev değişikliği, mevcut süreçlerin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek.

Açıklamasında, görevi devralacak yeni yönetim ekibine olan güvenini de dile getiren Haluk Levent, AHBAP'ın bundan sonraki dönemde de başarılı çalışmalar yürütmeye devam edeceğine inandığını ifade etti.

Sanatçı, görevini tüm mali süreçler tamamlandıktan sonra devredeceğini ve genel başkanlık görevinden bu takvime uygun şekilde ayrılacağını belirtti.

HALUK LEVENT AHBAP'TAN NEDEN AYRILDI?

Haluk Levent'in yaptığı açıklamaya göre AHBAP Genel Başkanlığı görevinden ayrılma kararının arkasında birden fazla neden bulunuyor.

Sanatçı, uzun süredir yoğun stres altında olduğunu ve bu süreçte sağlık sorunları yaşadığını açıkladı. Yakın zamanda mide kanaması geçirdiğini belirten Haluk Levent, yaşadığı sağlık problemlerinin yanı sıra müzik kariyerini ve profesyonel çalışmalarını da ihmal ettiğini ifade etti.

Bunun yanında uluslararası alandaki çalışmalarına daha fazla zaman ayırmak istediğini belirten sanatçı, halen Birleşmiş Milletler nezdinde Suriye ve Lübnan İyi Niyet Elçisi olarak görev yaptığını hatırlattı.

Haluk Levent, bundan sonraki hedefinin kendi projelerini uluslararası platformlarda hayata geçirmek olduğunu açıkladı.

Aynı açıklamada, AHBAP yönetimini devralacak yeni ekibin başarılı çalışmalara imza atacağına inandığını belirten sanatçı, ayrılık sürecini mevcut projelerin tamamlanması ve mali denetimlerin sonuçlanmasının ardından tamamlayacağını bildirdi.

MAHKEME KARARI SONRASI YAPILAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın ardından Haluk Levent kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yaptı.

Sanatçı, son dönemde yaşadığı yoğun stresin hem sağlık durumunu hem de mesleki yaşamını etkilediğini ifade etti. Mide kanaması geçirdiğini açıklayan Levent, müzik çalışmalarını uzun süredir ikinci planda bıraktığını belirtti.

Ayrıca uluslararası projelerde daha aktif rol almak istediğini kaydeden Haluk Levent, Birleşmiş Milletler nezdindeki görevlerini sürdürdüğünü ve bundan sonraki süreçte bu alandaki çalışmalarına ağırlık vermeyi planladığını açıkladı.

AHBAP'TAKİ GÖREV DEVRİ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Haluk Levent'in açıklamasına göre görev değişimi belirli bir takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Öncelikle dernek bünyesinde devam eden projelerin tamamlanması beklenecek. Ardından bu yıl yapılacak mali denetim süreçleri tamamlanacak.

Sanatçı, söz konusu süreçlerin eksiksiz şekilde sonuçlanmasının ardından AHBAP Genel Başkanlığı görevini devredeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada görev devrinin planlı bir şekilde yürütüleceği ve yeni yönetimin derneğin faaliyetlerini sürdüreceğine olan inancın da özellikle vurgulandığı görüldü.