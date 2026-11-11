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Türk tiyatro ve sinemasının usta oyuncularından Haluk Bilginer, geçmişte yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. “Türk sineması” yerine “ Türkiye sineması” ifadesinin kullanılmasını öneren Bilginer'in, başka ülkelerin sinemalarından söz ederken “İngiliz, Fransız, Rus sineması” tanımlamalarını kullanması tartışma yarattı. Gazeteci Mehmet Çek'in de konuya ilişkin değerlendirmeleriyle tartışma yeniden dikkat çekti. Peki, Haluk Bilginer “ Türkiye sineması” olayı nedir? Haluk Bilginer ne dedi, neden gündemde? Detaylar haberimizde.

HALUK BİLGİNER “TÜRKİYE SİNEMASI” AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

Haluk Bilginer, geçmişte verdiği bir röportajda Türkiye'deki sinema sektörünün nasıl adlandırılması gerektiğine ilişkin görüşlerini dile getirdi. Oyuncu, “Türk sineması” ifadesini doğru bulmadığını belirterek şu sözleri kullandı:

“Türkiye sineması diyelim mi ona? Türk sineması bana doğru gelmiyor”

Bilginer'in bu açıklaması, sinema sektörünün adlandırılmasında hangi ifadenin kullanılması gerektiğine ilişkin tartışmaların gündeme gelmesine neden oldu.

HALUK BİLGİNER'İN DİĞER ÜLKELERİN SİNEMALARI İÇİN KULLANDIĞI İFADELER TARTIŞMA YARATTI

Bilginer'in farklı ülkelerin sinemalarından bahsederken “İngiliz, Fransız, Rus sineması” ifadelerini kullanması da açıklamalarının yeniden değerlendirilmesine yol açtı. Türkiye'deki sinema sektörü için “Türkiye sineması” tanımlamasını öneren oyuncunun, diğer ülkeler söz konusu olduğunda ulusal kimliği esas alan ifadeler kullanması, açıklamaları arasında tutarsızlık bulunduğu yönündeki eleştirileri beraberinde getirdi.

GAZETECİ MEHMET ÇEK'TEN HALUK BİLGİNER'İN SÖZLERİNE TEPKİ

Haluk Bilginer'in geçmişteki açıklamalarının yeniden gündeme gelmesinin ardından gazeteci Mehmet Çek de konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Çek, “Türkiye sineması” ve “Türkiyeli” ifadelerine karşı çıkarak bu tanımlamaların yapay olduğunu savundu.

Türkiye'deki sinema sektörünün “Türk sineması” olarak adlandırılması gerektiğini belirten Çek'in açıklamaları, Bilginer'in sözleri etrafında oluşan tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.

HALUK BİLGİNER 2009 YILINDA “TÜRK SİNEMASI” İFADESİNİ KULLANMIŞ

Tartışmada öne çıkan bir diğer ayrıntı ise Haluk Bilginer'in geçmişteki röportajlarında kullandığı ifadeler oldu. Oyuncunun 10 Ağustos 2009 tarihli bir röportajında “Türk sineması” ifadesine yer verdiği görüldü.

Bilginer'in 2009 yılında kullandığı bu tanımlama ile daha sonra gündeme gelen “Türkiye sineması” yaklaşımı arasındaki farklılık da tartışmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu.