Halkbank Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Halkbank Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, Halkbank ile Galatasaray HDIS arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. İki güçlü ekip, Avrupa arenasında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen voleybol tutkunları ise maçın başlama saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve yayınların şifreli olup olmadığı gibi detayları araştırıyor.

HALKBANK – GALATASARAY HDIS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Halkbank ile Galatasaray HDIS'i karşı karşıya getirecek mücadele, voleybolseverlerle TRT Spor Yıldız ekranlarında buluşacak. Karşılaşma, kanal üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

TRTS POR YILDIZ CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor Yıldız yayını; Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını aracılığıyla karşılaşma şifresiz olarak ekrana gelecek.

HALKBANK – GALATASARAY HDIS MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Halkbank ile Galatasaray HDIS arasındaki kritik CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi mücadelesi, 7 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

HALKBANK – GALATASARAY HDIS MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

HALKBANK – GALATASARAY HDIS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki temsilcinin Avrupa arenasındaki bu önemli mücadelesi, Ankara'da bulunan TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.

