Halk TV kayyum mu atandı? SON DAKİKA! Halk TV'ye neden kayyum atandı?

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Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasına 14 Ekim 2026 sabahı erken saatlerde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyururken, binada aramaların sürdüğü ve kanalın yayınının durdurulduğu bildirildi. Kanalın bulunduğu yol polis tarafından kapatılırken, çalışanların binaya girişine izin verilmedi. Kayyum heyetinin yönetimi devraldığı açıklandı. Peki, son dakika Halk TV gelişmeleri...

HALK TV SON DAKİKA!

Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasında sabah erken saatlerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Polis ekipleri kanalın binasına girerek arama başlattı. Aramalar devam ederken Halk TV'nin televizyon yayını durduruldu ve kanala kayyum atandı.

Kanalın bulunduğu yol polis ekipleri tarafından kapatılırken, Halk TV çalışanlarının binaya alınmadığı bildirildi. Yaşanan gelişmeyi Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Halk TV programcısı Deniz Bayramoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kayyum heyetinin yönetimi devraldığını açıkladı.

Bayramoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Saat 05.15'te Halk TV'ye kayyum atandı. Mali Şube, KOM ve TEM ekipleri kanalda arama yapıyor. Kayyum heyeti yönetimi devraldı"

Kanalın yayınının durdurulmasıyla birlikte Halk TV'de sabah saatlerinde planlanan yayın akışı da gerçekleştirilemedi. Güncel gelişmeler sırasında binadaki polis işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

HALK TV BİNASINDA NELER YAŞANDI?

İstanbul'daki Halk TV merkez binasına sabah erken saatlerde polis ekipleri geldi. Polis ekiplerinin binada arama yaptığı sırada kanalın bulunduğu yol kapatıldı ve çalışanların binaya girişine izin verilmedi.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Mahiroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV’de"

Mahiroğlu'nun paylaşımının ardından kanalda yaşanan gelişmeler kamuoyuna yansımaya başladı. Polis ekiplerinin binadaki aramaları sürerken kanalın yayınının durdurulduğu ve kayyum heyetinin yönetimi devraldığı bildirildi.

HALK TV'YE NEDEN KAYYUM ATANDI?

Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasına düzenlenen operasyonun ardından kanala kayyum atandığı bildirildi. Deniz Bayramoğlu, saat 05.15'te kayyum atandığını ve kayyum heyetinin yönetimi devraldığını açıkladı.

Ancak verilen bilgilerde kayyum atamasının gerekçesine ilişkin ayrıca bir açıklama yer almıyor. Bu nedenle kayyum kararının hangi gerekçeyle alındığına ilişkin, mevcut bilgiler dışında herhangi bir neden belirtilemez.

Operasyon sırasında Mali Şube, KOM ve TEM ekiplerinin kanalda arama yaptığı bilgisi paylaşıldı. Kanalın yayını durdurulurken çalışanların binaya girişine izin verilmedi.

YAYINLAR DURDURULDU

Polis ekiplerinin Halk TV binasındaki aramaları devam ederken kanalın yayını durduruldu. Kanalın bulunduğu yol polis tarafından kapatılırken, çalışanların binaya girişine izin verilmedi.

Halk TV programcısı Deniz Bayramoğlu, kayyum heyetinin yönetimi devraldığını duyurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından kanalın yayın akışı da durduruldu.

"KILIÇDAROĞLU VE EKİBİ MUTLU OLABİLİR"

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, polis ekiplerinin Halk TV binasında olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Mahiroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV’de"

Mahiroğlu'nun açıklamasında operasyon ve polis ekiplerinin Halk TV binasında olduğu bilgisi yer aldı.

"KAYYUM HEYETİ YÖNETİMİ DEVRALDI"

Halk TV programcısı Deniz Bayramoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kayyum atandığını ve kayyum heyetinin yönetimi devraldığını duyurdu.

Bayramoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Saat 05.15'te Halk TV'ye kayyum atandı. Mali Şube, KOM ve TEM ekipleri kanalda arama yapıyor. Kayyum heyeti yönetimi devraldı"

Açıklamayla birlikte Halk TV'deki yönetim değişikliğinin saat 05.15'te gerçekleştiği ve polis ekiplerinin kanalda arama yaptığı bilgisi kamuoyuna aktarıldı.

İLK TEPKİ ÖZGÜR ÖZEL'DEN GELDİ

Halk TV'ye kayyum atanmasının ardından ilk tepki Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan operasyona tepki gösterdi.

Özel'in açıklaması şöyle:

"Şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp, kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir. Maalesef ülkemizi bu hale getirdiler. Millet, fon soygununun hesabının sorulmasını isterken... Ekonomik kriz, geçim derdi, adaletsizlikler ülkemizin her yerinde sürerken... Tam da Türkiye'nin en büyük siyasi davasında savunmanın başlayacağı gün, bunu yaptılar.

Belediyelere kayyım atayıp millet iradesine çökenler, şimdi milyonların izlediği Halk TV'ye kayyım atadılar. Çünkü aciz ve korkaklar! Halk TV'nin, basın özgürlüğünün, orada çalışan yüzlerce emekçinin ve ailelerinin yanındayız. Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindeler. Türkiye, bu kötülüğü yenecek. Halkımızı bu mücadeleye sonuna kadar sahip çıkmaya davet ediyoruz. Millet kazanacak, darbeciler, vesayetçiler yenilecek"

Özel'in açıklamasında Halk TV'ye kayyum atanmasına yönelik değerlendirmelerinin yanı sıra kanal çalışanlarına ilişkin de ifadeler yer aldı.