Halit Ergenç kimdir? Halit Ergenç kaç yaşında, nereli?

Türk dizi ve sinema sektörünün en saygın isimlerinden biri olan Halit Ergenç, hem tarihi karakterlere kattığı derinlik hem de çağdaş rollerdeki güçlü performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip. Yıllardır ekranların vazgeçilmez yüzlerinden biri olan ünlü oyuncunun özel hayatı, yaşı ve memleketi ise sık sık merak ediliyor. İşte Halit Ergenç'in hayatına dair öne çıkan detaylar…

HALİT ERGENÇ KİMDİR?

Halit Ahmet Ergenç, 30 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk oyuncu ve sunucudur. Opera ve müzikal tiyatro oyunculuğu eğitimi alan Ergenç, hem tiyatro sahnesinde hem de televizyon ve sinema projelerinde sergilediği güçlü performanslarla Türkiye'nin en saygın oyuncuları arasında yer alır. Uzun soluklu kariyeri boyunca tarihi karakterlerden modern dram kahramanlarına kadar pek çok farklı rolü başarıyla canlandırmıştır.

HALİT ERGENÇ KAÇ YAŞINDA?

1970 doğumlu olan Halit Ergenç, 2025 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

HALİT ERGENÇ NERELİ?

Halit Ergenç İstanbul doğumludur. Annesi İnci Aliye Yüceışık Arnavut kökenlidir. Sanatla iç içe bir ailede büyümüştür.

HALİT ERGENÇ'İN KARİYERİ

Halit Ergenç, eğitim hayatına İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde başladı ancak bu bölümü yarıda bırakarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu Bölümü'nden mezun oldu.

Oyunculuğa Dormen Tiyatrosu'nda "Kral ve Ben" müzikali ile adım attı. Televizyonda ilk dikkat çeken rollerini Zerda dizisindeki Devran ve Aliye dizisindeki Sinan Karahan karakterleriyle oynadı. Asıl büyük çıkışını ise Binbir Gece dizisinde canlandırdığı Onur Aksal rolüyle yaptı ve bu performansıyla Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Tarihi yapımlarda da iz bırakan Ergenç, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman rolüyle uluslararası ün kazandı. Ardından Vatanım Sensin, Babil gibi dizilerde başrol oynadı. Sinemada Babam ve Oğlum, Devrim Arabaları, İlk Aşk ve İstanbul Kırmızısı gibi yapımlarda yer aldı.

Ayrıca sunuculuk yaptı, belgesellerde anlatıcı olarak görev aldı ve tiyatro sahnesinde pek çok müzikal ve oyunda rol aldı. Günümüzde hem yerli hem de dijital platform projelerinde aktif olarak kariyerine devam etmektedir.