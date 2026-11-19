Halef : Köklerin Çağrısı, bu akşam, 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de NOW ekranlarında başlayan 43. bölümüyle final yapıyor. Bu bölüm bir sezon finali değil, dizinin final bölümü. NOW'ın resmi yayın akışında 43. bölüm "Halef Köklerin Çağrısı final" ibaresiyle yer alırken, final fragmanının yayınlanmasıyla dizinin ekranlara veda edeceği kesinleşti. Dizi, geçen sezon 35. bölümle sezon finali yapmış ve yaz arasının ardından ikinci sezonuyla ekranlara dönmüştü. Halef final mi yapıyor, sezon finali mi, dizi neden bitiyor ve final bölümünde neler olacak soruları dizi takipçilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Halef: Köklerin Çağrısı'nın finaline ilişkin tüm detaylar.

HALEF FİNAL Mİ YAPIYOR?

Evet, Halef: Köklerin Çağrısı final yapıyor. Dizi, bu akşam saat 20.00'de NOW ekranlarında yayınlanan 43. bölümüyle ekranlara veda ediyor.