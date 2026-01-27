Haberler

Haldun Dormen neden tabutla gömüldü? Selanik göçmenleri neden tabutla gömülür?

Haldun Dormen neden tabutla gömüldü? Selanik göçmenleri neden tabutla gömülür?
Güncelleme:
Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, 21 Ocak 2026 tarihinde 97 yaşında yaşamını yitirdi. Cenazesi, 25 Ocak'ta Teşvikiye Camii'nde kılınan namazın ardından Edirnekapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Peki, Haldun Dormen neden tabutla gömüldü? Selanik göçmenleri neden tabutla gömülür? Detaylar haberimizde.

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen, 21 Ocak 2026 tarihinde 97 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi, 25 Ocak'ta Teşvikiye Camii'nde kılınan namazın ardından Edirnekapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Dormen'in cenazesinin tabutla defnedilmesi, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük bir merak konusu oldu. Peki, Haldun Dormen neden tabutla gömüldü? Selanik göçmenleri neden tabutla gömülür? Detaylar...

HALDUN DORMEN NEDEN TABUTLA GÖMÜLDÜ?

Haldun Dormen'in tabutla gömülmesi, yalnızca kişisel bir vasiyet değil, aynı zamanda kökenlerinden gelen kültürel bir alışkanlığın devamı olarak değerlendirilebilir. Dormen ailesi, Selanik göçmeni bir ailedir ve bu göçmenler arasında tabutla gömülme geleneği uzun yıllardır sürdürülmektedir. Bu uygulama, cenazeye duyulan saygıyı göstermek, hijyen kurallarına uygunluğu sağlamak ve modern şehir kültürüne uyum sağlamak amacıyla nesiller boyu uygulanmıştır.

SELANİK GÖÇMENLERİ NEDEN TABUTLA GÖMÜLÜR?

Selanik göçmenleri arasında tabutla gömülme uygulaması, yüzyıllardır süregelen bir gelenek olarak dikkat çeker. Bu geleneğin temel sebepleri hem kültürel hem de pratik boyutlarıyla açıklanabilir.

Selanik göçmenleri için tabut, cenazeye duyulan saygının bir göstergesidir.

Tabutla defin, hijyen anlayışının bir gereği olarak da görülür. Modern şehirlerde, cenaze törenlerinin ve defin işlemlerinin hem dini hem de sağlık açısından düzenli yürütülmesini sağlar.

Türkiye'de bazı Balkan göçmenleri arasında tabutla gömülme uygulamasına rastlanır.

