Hakkari okullar tatil mi, 31 Mart Salı Hakkari'de okul yok mu (HAKKARİ VALİLİĞİ)?

31 Mart Salı günü Hakkari genelinde yoğun yağış beklentisi nedeniyle gözler Hakkari Valiliği’nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. “Hakkari okullar tatil mi?” ve “Hakkari’de bugün okul yok mu?” aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

HAKKARİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Hakkari’de salı günü gökyüzünün parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Gün içerisinde güneşin etkisiyle sıcaklıkların bir miktar artacağı ve en yüksek sıcaklığın 8°C dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Şehir merkezinde bahar havası hissedilmeye başlansa da yüksek kesimlerde kar örtüsü varlığını koruyor.

GECE SAATLERİNDE SIFIRIN ALTINA DİKKAT

Gündüz saatlerindeki güneşli havaya aldanmamak gerekiyor; zira Hakkari’nin dondurucu geceleri henüz sona ermiş değil. Gece saatlerinde termometrelerin -4°C seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor. Bu sıcaklık farkı, özellikle gece ve sabahın ilk ışıklarında yollarda kuvvetli buzlanma ve don olayına neden olabilir. Sürücülerin ve yayaların ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları önem arz ediyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI KRİTİK UYARI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yükselmesiyle birlikte, Hakkari’nin dik yamaçlarında biriken yüksek kar kütlelerinin çığ riski oluşturabileceği bildirildi. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların ve ulaşım sağlayanların ani sıcaklık değişimlerine bağlı çığ tehlikesine karşı azami dikkat göstermesi gerektiğini vurguluyor.

HAKKARİ OKULLAR TATİL Mİ?

31 Mart Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.