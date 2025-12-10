Hakan Ural programda neden yok? Hakan Ural, Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı mı?

Son günlerde Hakan Ural'ın Neler Oluyor Hayatta programında neden yer almadığı izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde merak edilmeye başlandı. 10 Aralık 2025 tarihli programda Ural'ın stüdyoda olmaması üzerine "Hakan Ural neden yok?" sorusu gündeme oturdu. Peki, Hakan Ural, Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı mı? Detaylar...

HAKAN URAL PROGRAMDA NEDEN YOK?

Resmî açıklamaya göre Ural'ın yokluğu bir sağlık sorunu ile ilgili. Kendisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doktor raporu nedeniyle bu hafta için programa ara verdiğini duyurdu. Bu açıklama, kalıcı bir ayrılık olmadığını gösteriyor ve hem yapım ekibi hem de Ural, programdan ayrılmadığını özellikle vurguladı.

Hakan Ural, 2 Ocak 1968 İstanbul doğumlu; Türk sinema ve dizi oyuncusu, ayrıca televizyon sunucusudur. Kariyerine Yeşilçam'da oyunculuk yaparak başladı ve uzun yıllar boyunca farklı projelerde rol aldı. 2019'dan itibaren Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğunu üstlenerek yeni jenerasyon izleyiciyle de buluştu.

Ural, kariyerinde birçok dizi ve filmde rol almış; ancak son dönemde medyada en çok Neler Oluyor Hayatta programıyla anılıyor. İzleyiciler onu hem oyunculuğu hem de sunuculuğu ile tanımaya devam ediyor.

NELER OLUYOR HAYATTA PROGRAMINDAN AYRILDI MI?

Programın sadık izleyicileri, Ural'ın yokluğu üzerine "Ayrıldı mı?" sorusunu sormaya başladı. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Ural ve yapım ekibi tarafından yapılan açıklamalara göre; bu bir kalıcı ayrılık değil, geçici bir ara.

Sağlık sorunları nedeniyle programa ara verilen Hakan Ural, sosyal medya paylaşımında "Kısmetse Pazartesi yayındayım" diyerek 15 Aralık 2025 tarihinde programa dönmeyi planladığını duyurdu. Dolayısıyla şu anda programdan ayrıldığı yönünde bir durum söz konusu değil.