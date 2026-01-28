Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan, geçirdiği kalp krizi sonrası acil olarak hastaneye kaldırıldı. Daha önce karaciğer ve böbrek nakli geçirmiş olan sanatçının durumu, doktorlar tarafından titizlikle değerlendiriliyor. Peki, Hakan Taşıyan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Taşıyan'ın hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde.

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

Arabesk müziğin kendine özgü yorumcularından biri olan Hakan Taşıyan, güçlü sesi, duygusal şarkı sözleri ve halk müziği temelli altyapısıyla uzun yıllardır Türk müzik dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Küçük yaşlardan itibaren saza ilgi duyması, onun müzikle kurduğu bağın temelini oluşturmuş ve kariyerini şekillendiren en önemli unsur olmuştur.

Müzik hayatına erken yaşta adım atan Taşıyan, askerlik görevini tamamladıktan sonra profesyonel kariyerine odaklanmıştır. İlk albümü "Hesabım Bitmedi", sanatçının müzik piyasasına resmen giriş yapmasını sağlarken, 1997 yılında yayımlanan "Sensiz İki Gün" albümü ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaşarak kariyerinde ciddi bir çıkış yakalamıştır.

Sahne performanslarının yanı sıra televizyon projelerinde de yer alan sanatçı, müzikle oyunculuğu bir arada yürüten isimlerden biri olmuştur.

HAKAN TAŞIYAN KAÇ YAŞINDA?

Hakan Taşıyan, 1 Nisan 1973 tarihinde dünyaya gelmiştir.

HAKAN TAŞIYAN NERELİ?

Hakan Taşıyan'ın doğum yeri Ankara'dır. Ancak ailesel kökenleri Türkiye'nin farklı bölgelerine uzanmaktadır. Annesi Trabzonlu, babası ise Diyarbakırlıdır.

HAKAN TAŞIYAN'IN HASTALIĞI NEDİR?

Hakan Taşıyan, Ekim 2020 tarihinde ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan açıklamalarda sanatçının organ nakline ihtiyaç duyduğu belirtilmiş; bu süreçte karaciğer ve böbrek nakli gerçekleştirilmiştir.

Tedavi süreci titizlikle yürütülen Taşıyan'ın, nakil operasyonlarının ardından sağlık durumunun toparlandığı ve iyileşme sürecine girdiği kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Daha sonraki yıllarda ise sanatçı, kalp krizi geçirerek yeniden hastaneye kaldırılmıştır. Daha önce organ nakli geçirmiş olması nedeniyle doktorların anjiyo konusunda temkinli davrandığı, bu nedenle sürecin sağlık kurulu tarafından değerlendirmeye alındığı belirtilmiştir.

HAKAN TAŞIYAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hakan Taşıyan'ın sağlık süreci, hem tıbbi hassasiyet hem de kamuoyu ilgisi açısından yakından takip edilmiştir. Kalp krizi sonrası hastaneye sevk edilen sanatçı için, tedavi sürecinin en sağlıklı şekilde yürütülmesi adına geniş kapsamlı bir değerlendirme yapılmıştır.