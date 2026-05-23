Türkiye’nin köklü sanayi ve yatırım gruplarından biri olan Safi Holding, farklı sektörlerdeki güçlü varlığıyla dikkat çekerken, holdingin yönetiminde yer alan Hakan Safi de iş dünyasında önemli bir konumda bulunmaktadır. 1965 yılına uzanan kurumsal geçmişiyle Safi Holding; madencilikten enerjiye, liman işletmeciliğinden deniz taşımacılığına kadar geniş bir alanda faaliyet göstermektedir. Hakan Safi ise bu çok yönlü yapının ikinci kuşak temsilcisi olarak grubun stratejik yönetimini üstlenmektedir. Peki, Hakan Safi ne iş yapıyor? Hakan Safi serveti ne kadar, mal varlığı nedir? Hakan Safi şirketleri haberimizde.

HAKAN SAFİ NE İŞ YAPIYOR?

Hakan Safi, Safi Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. İş dünyasında özellikle lojistik, enerji, sanayi ve denizcilik alanlarında yürütülen büyük ölçekli yatırımların yönetiminde aktif rol üstlenmektedir.

Safi Holding’in ikinci kuşak yöneticisi olan Hakan Safi, grubun kurumsal dönüşüm sürecinde önemli bir liderlik rolü üstlenmiştir. Holdingin faaliyet alanlarını çeşitlendirerek hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda daha güçlü bir yapı oluşturulmasına katkı sağlamıştır.

Safi Holding’in temel faaliyet alanları arasında şunlar öne çıkar:

Liman işletmeciliği

Katı yakıt ve enerji ticareti

Denizcilik hizmetleri

Çimento ve beton üretimi

Endüstriyel üretim ve lojistik yatırımları

Bu yapı içerisinde Hakan Safi’nin iş modeli, geleneksel sanayi gücünü modern lojistik ve enerji yatırımlarıyla birleştirmek üzerine kuruludur.

HAKAN SAFİ ŞİRKETLERİ

Hakan Safi’nin yönettiği Safi Holding, farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirketi ve yatırımı bünyesinde barındırmaktadır. Holdingin büyüme stratejisi, dikey entegre bir yapı üzerinden ilerlemekte ve her bir şirket grubun ana iş kollarını desteklemektedir.

Safi Holding çatısı altındaki başlıca şirket ve yatırımlar:

Safi Katı Yakıt

Kömür ithalatı, dağıtımı ve enerji tedarik süreçlerinde faaliyet gösteren önemli bir enerji şirketidir.

Safiport Derince

Türkiye’nin en büyük liman işletmelerinden biri olarak stratejik bir lojistik merkezi konumundadır.

Safi Deniz Hizmetleri

Deniz taşımacılığı, kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri alanında faaliyet gösterir.

Beyaz Bayrak Denizcilik

Denizcilik operasyonlarında destekleyici rol üstlenen bir diğer önemli şirkettir.

Safi Çimento

İnşaat sektörüne yönelik çimento üretimi gerçekleştiren büyük ölçekli sanayi kuruluşudur.

Safi Beton

Hazır beton üretimi ve tedarik zinciri alanında faaliyet gösterir.

Has Carbon

Enerji ve karbon bazlı ürünler üzerine odaklanan endüstriyel bir yapıdadır.

Has Denizcilik ve Kılavuzluk Hizmetleri

Liman ve deniz operasyonlarında teknik hizmet sağlayan şirketlerden biridir.

Holding ayrıca geçmişte özelleştirme yoluyla bünyesine kattığı yatırımlar arasında Çorum Şeker Fabrikası gibi stratejik üretim tesislerini de barındırmaktadır.

HAKAN SAFİ SERVETİ NE KADAR?

Hakan Safi’nin kişisel servetine ilişkin net ve resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte, çeşitli finans ve iş dünyası kaynaklarında yaklaşık değerlere yer verilmektedir. Bu değerlendirmelere göre Hakan Safi’nin servetinin yaklaşık 750 milyon dolar civarında olduğu ifade edilmektedir.

Ayrıca iş dünyası listelerinde ve bazı uluslararası değerlendirmelerde, Safi’nin Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında yer aldığı ve Forbes gibi prestijli ekonomi platformlarında yer aldığı belirtilmektedir.

Ancak bu tür servet tahminleri, şirket değerlemeleri, yatırım portföyü ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle rakamlar kesin bir finansal veri değil, tahmini değerlendirme niteliğindedir.