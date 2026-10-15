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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın eşi Nuran Fidan'ın hayatı, eğitimi ve mesleği merak edilen konular arasında yer alıyor. Özel yaşamını kamuoyundan uzak tutan Nuran Fidan'ın eğitim geçmişi, mesleki kariyeri, yaşı ve memleketine ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki, Hakan Fidan'ın eşi Nuran Fidan kimdir, ne iş yapıyor, ne mezunu? Nuran Fidan kaç yaşında, nereli? Detaylar...

HAKAN FİDAN'IN EŞİ NURAN FİDAN KİMDİR?

Nuran Fidan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın eşidir. Sivas'ta dünyaya gelen Fidan, eğitim hayatının ilk aşamalarını memleketinde tamamladı. Yükseköğrenimini ise muhasebe ve işletme alanlarında sürdürdü.

Mali müşavir olarak meslek hayatını sürdüren Nuran Fidan, eşinin üstlendiği devlet görevlerinden farklı olarak kendi mesleki alanında çalışmaktadır. Hakan Fidan ile evli olan Nuran Fidan'ın üç çocuğu bulunmaktadır.

NURAN FİDAN NE İŞ YAPIYOR?

Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü'nden mezun olan Nuran Fidan, daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nü de tamamladı. Eğitim geçmişi, muhasebe ve işletme alanlarını kapsamaktadır.

NURAN FİDAN NE MEZUNU?

Nuran Fidan'ın eğitim hayatı Sivas'ta başladı ve yükseköğrenimiyle devam etti. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Sivas'ta tamamlayan Fidan, üniversite öğreniminde muhasebe ve işletme alanlarına yöneldi.

Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü'nden mezun olan Nuran Fidan, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. Böylece eğitim hayatını muhasebe ve işletme alanlarında sürdürdü.

NURAN FİDAN KAÇ YAŞINDA?

Nuran Fidan, 15 Temmuz 1980 tarihinde dünyaya geldiği belirtilmektedir. Verilen doğum tarihine göre 15 Temmuz 2026 itibarıyla 46 yaşındadır.

NURAN FİDAN NERELİ?

Nuran Fidan, Sivas'ta dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını Sivas'ta geçiren Fidan, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini de burada tamamladı. Yükseköğreniminin ilk aşamasını Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü'nde sürdürdü.