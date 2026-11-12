Hakan Çalhanoğlu hangi takımda oynuyor, Hakan Çalhanoğlu hangi takımlarda oynadı, Hakan Çalhanoğlu kimdir?

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Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyiyor. A Milli Takım'ın kaptanı olan deneyimli orta saha, 2021 yılından bu yana İtalyan devinin formasını giyiyor. İşte Hakan Çalhanoğlu hakkında merak edilen tüm detaylar.

HAKAN ÇALHANOĞLU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de oynuyor. Milli kaptan, 2021 yılında Milan'dan bonservissiz olarak Inter'e transfer oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Almanya'da başlayan Hakan Çalhanoğlu, profesyonel kariyerine Karlsruher SC'de adım attı. Ardından Hamburger SV'ye transfer olan Hakan, 2014 yılında Bayer Leverkusen'e geçti. 2017'de Milan'a transfer olan milli futbolcu, dört sezon kırmızı siyahlı formayı giydi. 2021 yılında Inter'e transfer olan Hakan, mavi siyahlı ekiple İtalya Serie A şampiyonluğu yaşadı.

Hakan Çalhanoğlu futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Karlsruher SC

Hamburger SV (2013-2014)

Bayer Leverkusen (2014-2017)

Milan (2017-2021)

Inter (2021-)

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?

Hakan Çalhanoğlu, Türk futbolunun en başarılı oyuncularından biri. Pas yeteneği, oyun kurma becerisi, uzaktan şutları ve frikik ustalığıyla tanınan Hakan, A Milli Takım'ın kaptanlığını yapıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU KAÇ YAŞINDA?

8 Şubat 1994 doğumlu olan Hakan Çalhanoğlu, 32 yaşında.

HAKAN ÇALHANOĞLU NERELİ?

Hakan Çalhanoğlu, Almanya'nın Mannheim kentinde doğdu. Ailesi Trabzon kökenli.

HAKAN ÇALHANOĞLU HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Hakan Çalhanoğlu, orta saha mevkisinde görev yapıyor. Inter'de oyun kurucu rolünde forma giyiyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Hakan Çalhanoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.