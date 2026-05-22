2025 yılı Kurban Bayramı dönemine ilişkin tatil planlaması kamu çalışanları, öğrenciler ve özel sektör açısından farklı uygulamaları beraberinde getirmiştir. Resmi açıklamalar doğrultusunda bayram tatilinin 9 güne çıkarılması, kamu kurumlarında idari izin uygulamasının genişletilmesi ve eğitim kurumlarının tatil takviminin yeniden şekillenmesi kamuoyunda yoğun bir gündem oluşturmuştur. Peki, haftaya Pazartesi okul var mı? 25 Mayıs okullar tatil mi, üniversiteler resmi tatil mi, idari izin mi? Detaylar...

HAFTAYA PAZARTESİ OKUL VAR MI?

Bu çerçevede 25 Mayıs Pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara verileceği öngörülmektedir. Öğrenciler için ders işleyişi yapılmayacak, okullar bayram tatili ve idari izin süreci kapsamında kapalı olacaktır. Tatil süreci Kurban Bayramı’nın resmi takvimiyle birleşerek kesintisiz bir ara dönem oluşturacaktır.

25 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

25 Mayıs tarihi, Kurban Bayramı tatil planlamasında kritik bir gün olarak öne çıkmaktadır. Resmi açıklamalara göre kamu kurumlarında idari izin uygulamasının devreye girmesiyle birlikte eğitim kurumlarında da tatil kararı uygulanmaktadır.

25 MAYIS ÜNİVERSİTELER RESMİ TATİL Mİ, İDARİ İZİN Mİ?

Üniversitelerin 25 Mayıs tarihindeki durumu, kamu kurumları için alınan idari izin kararına göre şekillenmektedir. Devlet üniversiteleri kamu kurumu statüsünde oldukları için bu düzenlemeden doğrudan etkilenmektedir.

Resmi takvime göre 25 Mayıs Pazartesi günü devlet üniversitelerinde idari izin uygulanmakta, akademik ve idari faaliyetlere ara verilmektedir. Bu nedenle eğitim süreci geçici olarak durdurulmakta ve üniversiteler bayram tatili kapsamına alınmaktadır.

Vakıf üniversitelerinde ise kararlar kurum yönetimlerine bağlı olarak değişebilmekle birlikte genel uygulama bayram tatili süresince eğitim faaliyetlerinin durdurulması yönünde şekillenmektedir. Bu nedenle üniversitelerde 25 Mayıs tarihi fiilen tatil günü olarak değerlendirilmektedir.