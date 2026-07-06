Hadi Be Oğlum filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Hadi Be Oğlum filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Hadi Be Oğlum filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hadi Be Oğlum filmini izleyecek olanların merak ettiği Hadi Be Oğlum konusu nedir, Hadi Be Oğlum oyuncuları kimler ve Hadi Be Oğlum özeti gibi konuları inceliyoruz.

HADİ BE OĞLUM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hadi Be Oğlum filminin çekimleri 2017 yılında tamamlandı. Yapım, 2018 yılında vizyona girerek sinemaseverlerle buluştu. Yönetmen koltuğunda Bora Egemen otururken, filmin senaryosunu Emre Erkan kaleme aldı.

HADİ BE OĞLUM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak İzmir'in Foça ilçesinde gerçekleştirildi. Ege Denizi'nin doğal güzelliklerini yansıtan sahil kasabası atmosferi, filmin duygusal yapısını güçlendiren önemli unsurlardan biri oldu. Foça'nın sokakları, limanı ve sahil şeridi film boyunca sıkça ekrana yansıtıldı.

HADİ BE OĞLUM FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, denizle iç içe yaşayan balıkçı Ali ile otizmli oğlu Efe'nin dokunaklı hikâyesini konu alıyor. Eşini kaybettikten sonra oğlunu tek başına büyüten Ali, Efe'nin içine kapanık dünyasına ulaşabilmek için büyük çaba gösterir.

Her şeye rağmen umudunu kaybetmeyen Ali, oğlunun hayata tutunması ve çevresiyle iletişim kurabilmesi için mücadele eder. Baba-oğul arasındaki sevgi bağı, film boyunca izleyicilere duygu dolu anlar yaşatırken aile, fedakârlık ve umut temaları ön plana çıkıyor.

HADİ BE OĞLUM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Kıvanç Tatlıtuğ – Ali

• Alihan Türkdemir – Efe

• Büşra Develi – Leyla

• Füsun Demirel

• Feridun Düzağaç

• Aytekin Ataş

• Toygun Ateş

• Murat Baldır