Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmini izleyecek olanların merak ettiği Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu nedir, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları kimler ve Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı özeti gibi konuları inceliyoruz.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI KONUSU

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Özel Çamlıca Lisesi’nde okuyan Hababam Sınıfı öğrencilerinin komik, disiplin dışı ve eğlenceli hikâyelerini konu alır.

Sınıfın en büyük özelliği, sürekli kopya çekmeleri, derslerden kaçmaları ve okul yönetimini çileden çıkarmalarıdır. Ancak yeni gelen öğretmenler ve disiplin kuralları, Hababam Sınıfı’nı zorlamaya başlar. Buna rağmen sınıf, zekâları ve dayanışmaları sayesinde her defasında kuralları esnetmeyi başarır.

FİLMİN SONU NASIL BİTİYOR?

Filmin sonunda Hababam Sınıfı yine büyük bir disiplin cezasıyla karşı karşıya kalır. Ancak öğrencilerin birbirine olan bağlılığı ve okulun efsane öğretmenleriyle olan duygusal ilişkileri, hikâyeyi hem komik hem de duygusal bir finalle bitirir.

Özellikle Münir Özkul’un canlandırdığı Kel Mahmut karakteri ile öğrenciler arasındaki baba-oğul ilişkisini andıran bağ, final sahnelerine damga vurur. Film, izleyiciye hem kahkaha hem de nostalji dolu bir veda sunar.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, 1976 yılında çekilmiş ve aynı yıl vizyona girmiştir. Film, kısa sürede büyük bir gişe başarısı elde ederek serinin en sevilen yapımlarından biri olmuştur.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI NEREDE ÇEKİLDİ?

Film ağırlıklı olarak İstanbul’da çekilmiştir. En önemli çekim mekanı ise:

Adile Sultan Kasrı (Validebağ Korusu – İstanbul)

Burası bugün “Hababam Sınıfı Müzesi” olarak da ziyaret edilebilmektedir. Filmdeki sınıf sahneleri, yatakhane ve okul koridorları büyük ölçüde bu tarihi yapıda çekilmiştir.