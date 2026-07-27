Hababam Sınıfı Güle Güle filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Güle Güle filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı serisinin altıncı filmi olan Hababam Sınıfı Güle Güle, 1981 yılında çekildi ve aynı yıl vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Türk sinemasının usta ismi Ertem Eğilmez otururken, filmin senaryosunu ise Yavuz Turgul kaleme aldı. Yapım, klasik Hababam Sınıfı serisinin 2000'li yıllardan önce çekilen son filmi olma özelliğini taşıyor.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, Hababam Sınıfı serisinin simgesi haline gelen Üsküdar'daki Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleştirildi. Tarihi yapı, serinin birçok filminde olduğu gibi bu yapımda da Özel Çamlıca Lisesi olarak kullanıldı ve Hababam Sınıfı'nın unutulmaz atmosferine ev sahipliği yaptı.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, doğudan İstanbul'a tayin edilen edebiyat öğretmeni Mehmet Bülbül'ün Özel Çamlıca Lisesi'nde yaşadığı olayları konu alıyor. Yeni öğretmenlerini hafife alan Hababam Sınıfı öğrencileri, zamanla onun samimiyeti ve adalet anlayışıyla tanışır. Diğer yandan Hafize Ana'nın kızı Nazlı'nın yaşadığı duygusal süreç de hikâyeye farklı bir boyut kazandırır. Komedi ve duygusal anları bir araya getiren film, serinin sevilen yapımları arasında yer alıyor.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda Türk sinemasının önemli isimleri yer alıyor:

• Adile Naşit – Hafize Ana

• Savaş Dinçel – Mehmet Bülbül

• Mehmet Ali Erbil

• Ayşen Gruda

• Cem Özer

• Sezai Aydın

• Hüseyin Kutman

• Fulya Özcan

• Özden Özgürdal

• İhsan Yüce

• Ergin Orbey

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE NEDEN ÖNEMLİ?

Hababam Sınıfı Güle Güle, klasik Hababam Sınıfı serisinin son halkası olarak Türk sinema tarihinde özel bir yere sahip bulunuyor. Serinin mizah anlayışını ve sıcak okul atmosferini koruyan film, yeni karakterleri ve duygusal hikâyesiyle izleyicilerin hafızasında yer edindi. Günümüzde de televizyon ekranlarında yayınlandığında geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.