Haberler

Hababam Sınıfı Güle Güle filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Güle Güle filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Hababam Sınıfı Güle Güle filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Güle Güle filmi oyuncuları kim, konusu ne?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hababam Sınıfı Güle Güle filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hababam Sınıfı Güle Güle konusu, özeti ve Hababam Sınıfı Güle Güle oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hababam Sınıfı Güle Güle filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı Güle Güle filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hababam Sınıfı Güle Güle filmini izleyecek olanların merak ettiği Hababam Sınıfı Güle Güle konusu nedir, Hababam Sınıfı Güle Güle oyuncuları kimler ve Hababam Sınıfı Güle Güle özeti gibi konuları inceliyoruz.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı serisinin altıncı filmi olan Hababam Sınıfı Güle Güle, 1981 yılında çekildi ve aynı yıl vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Türk sinemasının usta ismi Ertem Eğilmez otururken, filmin senaryosunu ise Yavuz Turgul kaleme aldı. Yapım, klasik Hababam Sınıfı serisinin 2000'li yıllardan önce çekilen son filmi olma özelliğini taşıyor.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, Hababam Sınıfı serisinin simgesi haline gelen Üsküdar'daki Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleştirildi. Tarihi yapı, serinin birçok filminde olduğu gibi bu yapımda da Özel Çamlıca Lisesi olarak kullanıldı ve Hababam Sınıfı'nın unutulmaz atmosferine ev sahipliği yaptı.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, doğudan İstanbul'a tayin edilen edebiyat öğretmeni Mehmet Bülbül'ün Özel Çamlıca Lisesi'nde yaşadığı olayları konu alıyor. Yeni öğretmenlerini hafife alan Hababam Sınıfı öğrencileri, zamanla onun samimiyeti ve adalet anlayışıyla tanışır. Diğer yandan Hafize Ana'nın kızı Nazlı'nın yaşadığı duygusal süreç de hikâyeye farklı bir boyut kazandırır. Komedi ve duygusal anları bir araya getiren film, serinin sevilen yapımları arasında yer alıyor.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda Türk sinemasının önemli isimleri yer alıyor:

• Adile Naşit – Hafize Ana

• Savaş Dinçel – Mehmet Bülbül

• Mehmet Ali Erbil

• Ayşen Gruda

• Cem Özer

• Sezai Aydın

• Hüseyin Kutman

• Fulya Özcan

• Özden Özgürdal

• İhsan Yüce

• Ergin Orbey

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE NEDEN ÖNEMLİ?

Hababam Sınıfı Güle Güle, klasik Hababam Sınıfı serisinin son halkası olarak Türk sinema tarihinde özel bir yere sahip bulunuyor. Serinin mizah anlayışını ve sıcak okul atmosferini koruyan film, yeni karakterleri ve duygusal hikâyesiyle izleyicilerin hafızasında yer edindi. Günümüzde de televizyon ekranlarında yayınlandığında geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.  

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Ahbap Derneği'ne kayyum atandı

Ahbap Derneği ile ilgili mahkemeden yeni karar
Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama

Trump'tan Türkiye çıkışı! ABD yolundaki Netanyahu'ya resti çekti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor

AK Parti tarih verdi: İnce işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Irak Başbakanı Zeydi yarın Türkiye'ye geliyor

Önce Beyaz Saray, sonra İran! Şimdi de Türkiye'ye geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlyas Yalçıntaş'ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

Ünlü şarkıcının merakla beklenen test sonucu çıktı
Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti

Bir anlık sinirin bedeli çok ağır oldu

Uyuşturucu testi negatif çıkan Sıla suskunluğunu bozdu: Ben kendimden emindim

Uyuşturucu testi negatif çıkan ünlü şarkıcı suskunluğunu bozdu
Tarihi mezarların üzerini taşlarla örtüp otoparka çevirdiler

Dışarıdan bakıldığında otopark gibi görünse de içi bambaşka
Bahçeli'den Yeni Parti için ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Bahçeli'den Yeni Parti için ilk sözler
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Mahsun Kırmızıgül'ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk'u cezaevine kendisi teslim etmiş

Eh be Haluk hiç mi dostun yok: Çocukluk arkadaşı bile sattı