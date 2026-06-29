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Hababam Sınıfı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Hababam Sınıfı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hababam Sınıfı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hababam Sınıfı konusu, özeti ve Hababam Sınıfı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hababam Sınıfı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hababam Sınıfı filmini izleyecek olanların merak ettiği Hababam Sınıfı konusu nedir, Hababam Sınıfı oyuncuları kimler ve Hababam Sınıfı özeti gibi konuları inceliyoruz.

HABABAM SINIFI FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının kült yapımlarından Hababam Sınıfı, 1975 yılında çekilerek izleyiciyle buluştu. Filmin çekimleri İstanbul’da, özellikle Adile Sultan Kasrı ve çevresinde gerçekleştirildi. Eğitim sistemi ve öğrenci hayatını mizahi bir dille ele alan yapım, yıllar içinde klasikler arasına girdi.

HABABAM SINIFI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Hababam Sınıfı oyuncu kadrosunda Türk sinemasının usta isimleri yer alıyor. Münir Özkul, Kemal Sunal, Adile Naşit, Tarık Akan ve Halit Akçatepe gibi isimler filmde unutulmaz karakterlere hayat verdi. Kadro, filmin efsaneleşmesinde büyük rol oynadı.

HABABAM SINIFI FİLMİNİN KONUSU NE?

Hababam Sınıfı, Özel Çamlıca Lisesi’nde okuyan tembel ama bir o kadar da eğlenceli öğrencilerin başından geçen olayları konu alıyor. Disiplinli müdürler ve öğretmenlerle öğrenciler arasında geçen komik mücadeleler, filmin ana hikayesini oluşturuyor. Mizah ve toplumsal eleştiriyi bir arada sunan yapım, Türk sinema tarihinin en sevilen eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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